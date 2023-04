Voci dal Forum: Il nome della sconfitta



Cronaca 12 Aprile 2023 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Il Napoli ha perso il primo quarto con il Milan, ma questa sconfitta porta principalmente un nome: De Laurentiis





Cronaca12 Aprile 2023Forum SoloNapoli - DarioIl Napoli ha perso il primo quarto con il Milan, ma questa sconfitta porta principalmente un nome: De Laurentiis

Desidero, prima di parlare della partita, fare una premessa. Oggi il Napoli ha perso il primo quarto con il Milan, ma questa sconfitta porta principalmente un nome: De Laurentiis. Perché? Il perché è semplice, e mi spiego: si notino le parole dette dal cosiddetto presidentissimo dopo il sorteggio dell'UEFA. Furono solo offese per l'organizzazione e, a dire il vero, gratuite. Si noti l'arbitraggio odierno. Si può dire che il Napoli sia stato favorito? Assolutamente no! Viene espulso con cervellotica decisione Anguissa per doppia ammonizione. Il camerunense, pochi minuti prima, aveva subito fallo con palese piede a martello da Bennacer. Solo ammonito il centrocampista del Milan. Viene ammonito anche Kim in un'azione dove era stato lui a subire fallo. Kim era diffidato e salterà il secondo quarto sempre con il Milan. In più, si è permesso al calciatore più sleale, il più antisportivo in circolazione, ovvero Theo Hernandez, di fare quello che voleva: una vergogna! È chiaro perché questa sconfitta porta il nome di De Laurentiis? Speriamo che in futuro apra la bocca solo a tempo debito e stia lontano dalla ribalta, perché spesso, non me ne voglia, lo fa delirare.

Passiamo brevemente alla partita. Il Napoli ha perso per 1- 0 nella prima partita dei quarti. Risultato recuperabilissimo, niente di drammatico. Mi sbilancio e dico che, nonostante le squalifiche di Kim e Anguissa, se si recupera Osi, non c'è partita e passa il Napoli, a patto, però, che Spalletti non si faccia prendere da crisi di intelligenza e faccia giocare Olivera e Lozano. Non vado tanto per il sottile e dico che Mario Rui è stato un disastro. Il goal nasce soprattutto da un suo errore, e non è stato il solo. A Mario Rui va la palma di peggiore in campo. Ad ogni modo, caro Spalletti, fra Mario Rui e Olivera, come fra Lozano e Politano, non c'è partita e, prima se lo ficca in quella testa dura, meglio sarà per tutti.

Il Napoli non ha per niente sofferto il Milan e, spesso, ha tenuto il pallino del gioco. Il risultato del Maradona è un'onta che va lavata quanto prima. Bene, ragazzi cari, i giochi rimangono aperti al 100%. Sta a voi cogliere la semifinale, che, molto probabilmente, si giocherà con l'Inter. Al ritorno, con il Milab, non ci sarà, sono certo, bisogno di caricarvi, ma vorrei che ricordaste la slealtà di Theo Hernandez, le meschinità di Giroud e i piagnistei di Calabria. Da bravi, vestitevi di carattere, andate incontro alla feroce battaglia e regalate questo sogno a chi vi ama e che sarà sugli spalti ad incitarvi con calore mai visto. Ce la faremo. Tutti uniti, ce la faremo!

Prima di lasciare, desidero ricordare che Ndombele è quello destinato a sostituire Anguissa. Parecchi credono che sia una mazzata per il Napoli. No, lo sarà per il Milan. Ndombele è in forma e il vero Ndombele, proprio lui, può essere fatale al Milan. Per quanto riguarda chi dovrà sostituire il grande Kim, Ostigard e Juan Jesus offrono le giuste garanzie. Solo voglio augurarmi che l'attacco sarà composto da: Osi, MaraKvara e Lozano. Spalletto', non facciamo scherzi.

Il migliore in campo per gli azzurri, a mio sommesso avviso, è stato MaraKvara.

Milan - Napoli 1-0, ma solo per il momento. Il conto finale sarà servito il 18 c.m.