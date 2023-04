Elmas: "Possiamo ancora dire la nostra sulla qualificazione"

"Io cerco di interpretare al meglio qualsiasi ruolo. Mi sono trovato bene in avanti e credo che avremmo anche potuto segnare"



"Il Milan è una squadra forte, è campione d'Italia in carica e noi stasera abbiamo giocato alla pari con loro disputando una buona gara"



"Adesso dobbiamo pensare alla gara di ritorno perché siamo fiduciosi di poter dire la nostra sulla qualificazione"