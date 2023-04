Al Maradona non ci saranno Kim e Anguissa

Cronaca 12 Aprile 2023 Fonte: Il Mattino



Per la sfida contro il Milan valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League





Cronaca12 Aprile 2023Il MattinoPer la sfida contro il Milan valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League Sarà un Napoli inedito quello della gara di ritorno prevista martedì al Maradona. Per il ritorno dei quarti di Champions League col Milan, infatti, oltre ad Anguissa, espulso al 74' per somma di ammonizioni, mancherà anche Kim. Il centrale sudcoreano era diffidato ed è stato ammonito per plateali proteste dopo un intervento scomposto su Saelemaekers, fischiato dall'arbitro romeno Kovacs. Non ha avuto dubbi il direttore di gara: cartellino giallo e Kim salterà il ritorno.



Sarà un Napoli inedito quello della gara di ritorno prevista martedì al Maradona. Per il ritorno dei quarti di Champions League col Milan, infatti, oltre ad Anguissa, espulso al 74' per somma di ammonizioni, mancherà anche Kim. Il centrale sudcoreano era diffidato ed è stato ammonito per plateali proteste dopo un intervento scomposto su Saelemaekers, fischiato dall'arbitro romeno Kovacs. Non ha avuto dubbi il direttore di gara: cartellino giallo e Kim salterà il ritorno.