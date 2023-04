Bennacer: "Dobbiamo ancora lavorare per il ritorno"

Interviste 12 Aprile 2023 Fonte: Mediaset



"Abbiamo sofferto, poi siamo riusciti a sistemarci in campo, a stare sull'uomo parlando e comunicando bene"





Interviste12 Aprile 2023Mediaset"Abbiamo sofferto, poi siamo riusciti a sistemarci in campo, a stare sull'uomo parlando e comunicando bene" Ismael Bennacer, match winner dell'andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli, ai microfoni di Prime Video ha commentato il successo sugli azzurri: "Abbiamo lavorato bene e abbiamo provato a fare cosa ci ha detto il mister. Ha funzionato, abbiamo vinto e abbiamo un vantaggio. Ora giochiamo tra tre giorni, dobbiamo recuperare al meglio. Abbiamo messo buon atteggiamento e continuare così. Forse abbiamo sofferto, poi siamo riusciti a sistemarci in campo, a stare sull'uomo parlando e comunicando bene. Vogliamo fare sempre di più, dobbiamo lavorare ancora meglio per il ritorno".



Ismael Bennacer, match winner dell'andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli, ai microfoni di Prime Video ha commentato il successo sugli azzurri: "Abbiamo lavorato bene e abbiamo provato a fare cosa ci ha detto il mister. Ha funzionato, abbiamo vinto e abbiamo un vantaggio. Ora giochiamo tra tre giorni, dobbiamo recuperare al meglio. Abbiamo messo buon atteggiamento e continuare così. Forse abbiamo sofferto, poi siamo riusciti a sistemarci in campo, a stare sull'uomo parlando e comunicando bene. Vogliamo fare sempre di più, dobbiamo lavorare ancora meglio per il ritorno".