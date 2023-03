De Laurentiis su Twitter: "Il viaggio del Napoli continua"

"Per la prima volta nei quarti di finale di Champions. Il viaggio del Napoli continua. Bravi tutti!". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo il 3-0 del Napoli sull'Eintracht Francoforte che per la prima volta porta la squadra azzurra ai quarti della Champions League.



