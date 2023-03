Osimhen: "Abbiamo giocato un gran calcio"

Interviste15 Marzo 2023SSC Napoli"La squadra merita i complimenti per come ha disputato questa gara" "E' stata una serata fantastica che ha scritto la storia del Napoli". Victor Osimhen protagonista del successo sull'Eintracht con una splendida doppietta.



"Abbiamo giocato un gran calcio e la vittoria è meritata. La squadra merita i complimenti per come ha disputato questa gara"



"Ho segnato io, ma non è importante chi fa gol perchè noi ragioniamo come un gruppo unito che va in campo per dare il massimo per il risultato e l'obiettivo finale"



"Adesso dobbiamo proseguire così fino alla fine. Abbiamo fiducia nella nostra forza. Possiamo fare ancora strada in Europa. Abbiamo le carte per arrivare in alto. Niente è impossibile"



