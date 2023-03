Zielinski: "È stata una serata magiva"

Interviste15 Marzo 2023web"Ora ci saranno sicuramente due partite in più, vogliamo fare il massimo. Vediamo chi prenderemo al sorteggio" Torna a metterci la firma Piotr Zielinski, che segna il primo gol del 2023: «Una serata magica soprattutto per i nostri tifosi che ci danno sempre una grandissima mano e per tutto il club. Siamo contenti che possiamo viverla tutti insieme con Napoli, siamo però convinti che possiamo fare ancora tanto» ha detto il polacco dopo Napoli-Eintracht. «Ora ci saranno sicuramente due partite in più, vogliamo fare il massimo. Tutti vogliono arrivare fino in fondo come gli altri, vediamo chi prenderemo al sorteggio. Giocheremo il nostro calcio e vogliamo passare il turno».