Napoli-Eintracht: i voti agli azzurri



Cronaca 15 Marzo 2023 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Maradona





Cronaca15 Marzo 2023CalcioNapoli24Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Maradona

Meret 6: Si vede dopo 30 minuti con una uscita provvidenziale a sciogliere il dubbio su un fuorigioco. Pronto su Kamada a tu per tu.



Di Lorenzo 7: Armonioso. Stringe al centro con intelligenza e si allarga in sintonia col respiro della manovra. Scelte di tempo eccezionali sia in anticipo sia negli inserimenti. L'assist al bacio per Osimhen corona una prestazione impeccabile.



Kim 6,5: Va di fisico, mura le conclusioni e primeggia sulle palle alte. Controlla l'avversario di turno con concentrazione, talvolta corre rischi evitabili. Infiamma lo stadio con anticipi strepitosi, e in uno di questi tenta anche la soluzione personale. Dal 66' Juan Jesus 6: Giallo evitabile, forse eccessivo per un intervento non cattivo.



Rrahmani 6: Di posizione risolve un paio di mischie, attento in marcatura e pronto ad impostare senza strafare. Di testa salva su inserimento di Kamada, poi normale amministrazione a qualificazione ormai raggiunta.



Mario Rui 6: Cerca spesso Osimhen con lanci lunghi, risolve una situazione complicata fermando Borrè in maniera pulita. Tocca tanti palloni in fase di manovra, poi tanti altri recuperati al suo ritorno da titolare.



Lobotka 7: Punto di riferimento su cui poggiarsi sempre e uscire palla al piede. Si abbassa a protezione e non si scompone per la costante marcatura a uomo. Accelera negli spazi stretti, rallenta a risultato acquisito. E poi quell'esterno a servire Politano per il gol del vantaggio...



Anguissa 6: Uomo ovunque, dinamico quanto presente ma manca di precisione anche in tocchi che non ti aspetti. Il suo apporto è deciso nella costruzione di trame offensive ma viene richiamato da Spalletti per le troppe palle girate indietro.



Zielinski 7: Il migliore in campo, un po' a sorpresa. Con una magia fa sparire il pallone, poi manda Kvara in porta. Presente nei ripiegamenti, velocizza le azioni offensive con esaltanti tocchi di prima. Fa ripartire contropiedi pericolosi, poi si conquista e trasforma il penalty. Dal 73' Ndombele: s.v.



Politano 6,5: La prima conclusione del match è sua, un paio di accelerazioni servono a dare la scossa al reparto offensivo. Piedino delicato nel servire l'assist ad Osimhen e nel premiare l'inserimento di Di Lorenzo. Dal 66' Lozano 6: Tiene alta la tensione sull'out di destra.



Osimhen 7: N'Dicka lo segue a tutto campo e gli complica il match ma non si perde d'animo. Ci sono dei fondamentali su cui deve migliorare, tipo la copertura della palla. Ma su altri riesce ad eccellere, come lo stacco di testa con il quale firma il gol del vantaggio. Il raddoppio, da centravanti d'aria di rigore, è servito a rifarsi della rabbia per non aver segnato nelle ultime partite. Inarrestabile. Dall'81 Simeone: s.v.



Kvaratskhelia 6: Emoziona, crea pericoli, spreca ma non troppo. In fin dei conti ha trovato un signor portiere davanti. Sciupa la prima occasione con un tiro inaspettatamente impreciso, la seconda se la crea da solo ma si allarga troppo e Trapp gli chiude il primo palo. La terza, quella più nitida, la spara addosso al portiere, che gli para anche un diagonale per il piacere di vincere il duello personale. Dal 73' Elmas: s.v.



All. Spalletti 7: Spesso si dispera per qualche occasione non sfruttata, per qualche scelta sbagliata: aveva voglia di mettere le mani sui quarti di Champions e incidere nella storia del club. La partita si è presentata più complicata del previsto, ma il confronto sui 180 minuti non ha avuto storie. L'Eintracht è aggressivo ma non coperto come all'andata e bisogna pazientare almeno 45 minuti, prima di farsi portare in volo da Osimhen. Secondo tempo in scioltezza, è il momento di ritagliare spazio a chi ne ha avuto poco. Eintracht sovrastato, si finisce tra gli olè. Si sprecano parole sul merito da dare alla guida tecnica sul passaggio storico ai quarti. Solo complimenti, Luciano inizia a scrivere la storia.

(dino viola)