Voci dal Forum: Kaputt!

Cronaca 15 Marzo 2023 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Il Napoli con l'Eintracht ha giocato, come il gatto col topo...





Cronaca15 Marzo 2023Forum SoloNapoli - DarioIl Napoli con l'Eintracht ha giocato, come il gatto col topo... Orde barbariche, durante la giornata di ieri e quella di oggi, sono discese nel regno di Parptenope con tutta la loro idiozia e il loro squallore, prendendosela con sedie e tavolini da scaravntare, nel centro storico, sulle forze dell'ordine, chiamate sul luogo per tenee a bada tutto questo becerume. Ottimo lavoro da parte delle forze dell'ordine, Mi dicono che qualcuno è stato preso e trasferito direttamente in gatta buia, che poi dalle nostre parti è Poggioreale. Affari loro! Il nostro plauso alle forze dell'ordine. I barbari erano stati accompagnati nella loro sciagurata scorribanada da tifosi bergamaschi. Avevo il sospetto che nella tifoseria bergamasca qualcosa non funzionasse, ora ne ho la convinzione. Poveracci!

Su Ceferin, capo dell'UEFA, stendo un velo pietoso, ma pietoso per davvero.

Veniamo alla partita. Glasner, allenatore dei tedeschi, le aveva tentate tutte per tenere viva quakche speranza fra i suoi ragazzi. In alcune occasioni è stato anche commovente, muoveva a compassione. La differenza fra le due squadre, lo si era visto già a Francoforte, è notevole, incolmabile e oggi è stato ribadito. Il Napoli con l'Eintracht ha giocato, come il gatto col topo, poi il gatto si è stancato e, considerato che il topo era tedesco, gli ha detto: . Kaputt!- Tutto questo è avvenuto sul finire del primo tempo, quando Osi, incurante della forza di gravità, è andato a raccogliere il pallone crossato da un ottimo Politano nella stratosfera per depositarlo in rete. Gesto atletico che ha del soprannaturale, ma non dimentichiamo che Osi è l'uomo che fa cucù alle giraffe. Da quel mometo è stato un monologo azzurro e il Napoli ha colpito per altre due volte. Ancora con Osimhen e su rigore da Zileinski da lui stesso procurato.

Al Maaradona di Napoli: Napoli - Eintracht 3-0-

Inutile soffermarsi sui singoli: tutti bravi. Lasciatemi dire, però, che questo Zielinski è una gioia per gli occhi.

Testa al Torino.