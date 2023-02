Voci dal Forum: Armonia e poesia

Cronaca25 Febbraio 2023Forum SoloNapoli - DarioA Empoli il risultato finale è di 2-0 in favore del Napoli, ma sarebbe stato molto più giusto se fosse stato 5-0 Alro dominio assoluto in quel di Empoli. Vittoria netta, indiscutibile e risultato bugiardo. Sì, perché il risultato finale recita di un 2-0 in favore del Napoli, ma sarebbe stato molto più giusto se fosse stato 5-0, considerate le tante occasioni costruite dal Napoli e, a volte, banalmente sciupate. Ad ogni modo, è l'ottava vittoria di fila e il quarto clean sheet, se non sbaglio, consecutivo. Numeri impressionanti che la dicono lunga sull'incredibile forza di questa squadra, che pare non avere limiti, ma avere ancora notevoli margini di miglioramento. a volte, è necessario, naturale, vedendoli giocare, chiedersi: . Ma è vero, osto sognando?- È tutto vero ed è uno spettacolo principalmente destinato al pubblico napoletano, ma anche e soprattutto a chi ama il calcio. I vari Lobotka, Marakvara, Osi, Lozano, Elmas, Anguissa, Zielinski deliziano con giocate sopraffine; Meret, Kim, Rrakmani sono una sorta di muro invalicabile, mentre gli altri, a partire dal grandissimo capitano, sono insuperabili guardiani e fortissimi collegamentii vari reparti. È bello veder giocare il Napoli. È armonia, poesia, gioia per gli occhi!

Per quanto riguarda la partita, mi limito a dire che, rispetto alla partita con l'Eintracht, Spalletti ha riportato Mario Rui a sinistra, escludendo Olivera. Non è stata una buona idea di Spalletti, perché Mario Rui, per i suoi stupidi scatti d'ira, ha lasciato il Napoli in dieci negli ultimi venti minuti. Credo che Mario Rui rimarrà per lungo tempo fuori. Certi errori si pagano, si devono pagare. Ad ogni modo, come già detto in precedenza: Empoli - Napoli 0-2. Marcatori: autorete di non ricordo chi dell'Empoli e il solito, immenso Osi.

Voti ai singoli, Tutto facile: a tutti va un 7 pieno, fatt eccezione per Mario Rui al quale va 4.

Testa alla Lazio!