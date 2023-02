Osimhen: "Contenti per questa vittoria"

25 Febbraio 2023



"L'anno scorso abbiamo perso 3-2 qui, oggi non era facile ottenere i tre punti"





Interviste25 Febbraio 2023DAZN"L'anno scorso abbiamo perso 3-2 qui, oggi non era facile ottenere i tre punti" Victor Osimhen ha parlato ai nostri microfoni della grande prestazione di Empoli e della grande stagione che sta facendo: "Sono felice della fiducia che Spalletti ha in me. Provo sempre a ripagare in campo. L'anno scorso abbiamo perso 3-2 qui, oggi non era facile ottenere i tre punti. Siamo contenti per questa vittoria.



