Zanetti: "Il Napoli è impressionante"

Interviste 25 Febbraio 2023 Fonte: TMW



"Gli azzurri hanno ridicolizzato una squadra che ha vinto l'Europa League, non era una partita facile per noi"





Interviste25 Febbraio 2023TMW"Gli azzurri hanno ridicolizzato una squadra che ha vinto l'Europa League, non era una partita facile per noi" Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, dopo la sconfitta interna contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Sono contento del fatto che non molliamo mai e abbiamo portato a casa un risultato dignitoso. Il Napoli oggi è impressionante in tutte le fasi a guardarlo da vicino. Abbiamo messo la gara in un binario difficile di partenza con due errori su due palle inattive, poi diventa difficile da scalare la montagna. Ci portiamo una bellissima esperienza, siamo una squadra molto giovane e da questi tipi di partite possiamo portare tutti qualcosa a casa. L'approccio è stato difficile per un po' di tensione, eravamo molto meno fluidi, ci bastava una pressione loro per fare un passaggio indietro. Abbiamo avuto un po' di timore. Potevamo fare sicuramente meglio di così. Poco tempo fa il Napoli ha ridicolizzato una squadra che ha vinto l'Europa League, non era una partita facile per noi".



Nella ripresa ha provato a cambiare qualcosa.

"La partita che stavamo giocando non stava funzionando e allora abbiamo provato a cambiare qualcosa e andare sugli esterni. Ai ragazzi non ho molto da dire. Ci siamo tolti il dente, ora pensiamo alle prossime partite".



I calciatori più attenzionati forse hanno risentito anche il fatto di essere nel mirino delle big? Parliamo di Baldanzi, Parisi...

"Non lo so, probabilmente sì. Di spazi ce n'erano pochi. Il Napoli non è solo palleggio, è anche grande aggressività, servono velocità di pensiero e tecnica. I ragazzi di cui parlate l'hanno fatta vedere a tratti, sbagliando più del solito".



Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, dopo la sconfitta interna contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Sono contento del fatto che non molliamo mai e abbiamo portato a casa un risultato dignitoso. Il Napoli oggi è impressionante in tutte le fasi a guardarlo da vicino. Abbiamo messo la gara in un binario difficile di partenza con due errori su due palle inattive, poi diventa difficile da scalare la montagna. Ci portiamo una bellissima esperienza, siamo una squadra molto giovane e da questi tipi di partite possiamo portare tutti qualcosa a casa. L'approccio è stato difficile per un po' di tensione, eravamo molto meno fluidi, ci bastava una pressione loro per fare un passaggio indietro. Abbiamo avuto un po' di timore. Potevamo fare sicuramente meglio di così. Poco tempo fa il Napoli ha ridicolizzato una squadra che ha vinto l'Europa League, non era una partita facile per noi".Nella ripresa ha provato a cambiare qualcosa."La partita che stavamo giocando non stava funzionando e allora abbiamo provato a cambiare qualcosa e andare sugli esterni. Ai ragazzi non ho molto da dire. Ci siamo tolti il dente, ora pensiamo alle prossime partite".I calciatori più attenzionati forse hanno risentito anche il fatto di essere nel mirino delle big? Parliamo di Baldanzi, Parisi..."Non lo so, probabilmente sì. Di spazi ce n'erano pochi. Il Napoli non è solo palleggio, è anche grande aggressività, servono velocità di pensiero e tecnica. I ragazzi di cui parlate l'hanno fatta vedere a tratti, sbagliando più del solito".