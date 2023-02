Inarrestabile Napoli

Cronaca 25 Febbraio 2023 Fonte: Mediaset



A Empoli gli azzurri chiudono il match già nel primo tempo: autorete di Ismajli su cross di Zielinski, raddoppio di Osimhen





Cronaca25 Febbraio 2023MediasetA Empoli gli azzurri chiudono il match già nel primo tempo: autorete di Ismajli su cross di Zielinski, raddoppio di Osimhen In casa o in trasferta, di giorno o di sera, col bel tempo o con la pioggia il risultato non cambia: il Napoli vince, convince e difficilmente prende gol. Sul campo dell'Empoli in una trasferta insidiosa dopo le fatiche fisiche e mentali di Champions, la squadra di Spalletti ha confermato tutta la maturità di questa stagione vincendo piuttosto agevolmente la partita e chiudendo la quinta trasferta di fila in campionato con i tre punti e senza subire gol: numeri che solo grandissime squadre del passato sono riuscite a scrivere. Con il 2-0 del Castellani il Napoli sale a 65 punti in classifica portandosi a +18 in attesa dell'Inter, che nel peggiore delle ipotesi si confermerà essere un clamoroso +15.



A livello di tabellino è successo tutto nel primo tempo dove il Napoli ha aperto e chiuso la contesa con una certa continuità di pericolosità. Se la sfida si è sbloccata al 17' solo grazie a una autorete di Ismajli su traversone di Zielinski, prima e dopo la squadra di Spalletti ha dato strappi continui all'avversario sfruttando la forza fisica di Osimhen e la qualità di Kvaratskhelia. Niente di nuovo insomma, come il fatto che questo è bastato e avanzato per collezionare occasioni da gol in serie avvalendosi anche di altre eccellenze tecniche come quelle di Zielinski e Lozano, senza perdere di equilibrio in fase difensiva con Lobotka, Anguissa e i difensori centrali sempre concentrati.



Il raddoppio è una naturale conseguenza e arriva al 28° con Osimhen, lesto a ribattere in rete un tiro di Kvaratskhelia parato da Vicario, con l'attaccante nigeriano sprecono in una terza occasione a tu per tu con l'estremo difensore dopo una palla rubata da Lozano a Luperto. Al 34° invece è stata la traversa a negare il tris al Napoli sul colpo di testa da pochi metri di Kim.



Poco importa perché nella ripresa la reazione dell'Empoli non è praticamente mai arrivata se non con un salvataggio di Rrahmani sul destro a botta sicura di Satriano. L'eventuale svolta, infatti, sarebbe stata al 67° con l'ingenua espulsione di Mario Rui per una reazione da terra su Caputo (calcio nelle parti basse), ma anche in dieci uomini con le sostituzioni studiate da Spalletti e il passaggio al rombo di centrocampo con Elmas sul regista dei toscani, dalle parti di Meret grossi pericoli non ne sono arrivati. Per il portiere del Napoli il privilegio di godersi dal campo i cori di un Castellani invaso dai tifosi ospiti, festanti e sempre più pronti a qualcosa di speciale.



In casa o in trasferta, di giorno o di sera, col bel tempo o con la pioggia il risultato non cambia: il Napoli vince, convince e difficilmente prende gol. Sul campo dell'Empoli in una trasferta insidiosa dopo le fatiche fisiche e mentali di Champions, la squadra di Spalletti ha confermato tutta la maturità di questa stagione vincendo piuttosto agevolmente la partita e chiudendo la quinta trasferta di fila in campionato con i tre punti e senza subire gol: numeri che solo grandissime squadre del passato sono riuscite a scrivere. Con il 2-0 del Castellani il Napoli sale a 65 punti in classifica portandosi a +18 in attesa dell'Inter, che nel peggiore delle ipotesi si confermerà essere un clamoroso +15.A livello di tabellino è successo tutto nel primo tempo dove il Napoli ha aperto e chiuso la contesa con una certa continuità di pericolosità. Se la sfida si è sbloccata al 17' solo grazie a una autorete di Ismajli su traversone di Zielinski, prima e dopo la squadra di Spalletti ha dato strappi continui all'avversario sfruttando la forza fisica di Osimhen e la qualità di Kvaratskhelia. Niente di nuovo insomma, come il fatto che questo è bastato e avanzato per collezionare occasioni da gol in serie avvalendosi anche di altre eccellenze tecniche come quelle di Zielinski e Lozano, senza perdere di equilibrio in fase difensiva con Lobotka, Anguissa e i difensori centrali sempre concentrati.Il raddoppio è una naturale conseguenza e arriva al 28° con Osimhen, lesto a ribattere in rete un tiro di Kvaratskhelia parato da Vicario, con l'attaccante nigeriano sprecono in una terza occasione a tu per tu con l'estremo difensore dopo una palla rubata da Lozano a Luperto. Al 34° invece è stata la traversa a negare il tris al Napoli sul colpo di testa da pochi metri di Kim.Poco importa perché nella ripresa la reazione dell'Empoli non è praticamente mai arrivata se non con un salvataggio di Rrahmani sul destro a botta sicura di Satriano. L'eventuale svolta, infatti, sarebbe stata al 67° con l'ingenua espulsione di Mario Rui per una reazione da terra su Caputo (calcio nelle parti basse), ma anche in dieci uomini con le sostituzioni studiate da Spalletti e il passaggio al rombo di centrocampo con Elmas sul regista dei toscani, dalle parti di Meret grossi pericoli non ne sono arrivati. Per il portiere del Napoli il privilegio di godersi dal campo i cori di un Castellani invaso dai tifosi ospiti, festanti e sempre più pronti a qualcosa di speciale.