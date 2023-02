Empoli-Napoli: i voti agli azzurri



25 Febbraio 2023



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Castellani





Meret 6: Risponde presente alla velenosa conclusione di Henderson, l'unica. Sicuro anche nelle uscite. Alcun pericolo per lui.



Di Lorenzo 6.5: Gioca quasi da mezz'ala e fa filtranti da centrocampista consumato. Dalle parti sue non si passa perchè bisogna guardarsi alle spalle: spinge con costanza in intesa con Lozano. Tonico, una roccia.



Rrahmani 7: Ferma alcune potenziali ripartenze dell'Empoli, le soffoca sul nascere senza cercare di rubare la scena. Mura Piccoli e può sembrare un intervento semplice ma non lo è. Sempre più leader silenzioso.



Kim Minjae 6.5: Un gol era il giusto premio ad una serie di prestazioni impeccabili. La traversa gli nega il merito, ma non i tifosi che lo chiamano a gran voce sulla decisiva respinta in area su Baldanzi. Senza sbavature e sempre concentrato.



Mario Rui 5: Detta i tempi di gioco come un regista. Occhi spiritati non molla di un centimetro in fase difensiva. Prende qualche colpo di troppo e poi sbaglia a reagire, rifilando un calcio a Caputo. Una ingenuità da uno degli elementi più esperti.



Anguissa 6.5: Si gestisce, non sembra macinare km ma è ovunque. Gioca pulito, ordinato e limitando il margine d'errore. Si concede un solo leziosismo, il tacco illuminante per Lozano. Poi anche lui alza il muro e repsinge palla su palla. Dal 92' Gaetano s.v.: Non riesce ad infilare Vicario, peccato.



Lobotka 7: Viene marcato costantemente da Baldanzi, si abbassa spesso per recuperare palle importanti. Il movimento fatto per lanciare Osimhen strappa quasi un sorriso, per la facilità con la quale cambia direzione mandando fuori tempo gli avversari. Il primo a difendere quando taglia la strada, il primo ad attaccare con quelle accelerazioni classiche, alla Lobo.



Zielinski 6: Di posizione costringe gli avversari a stare sul pezzo, punto di riferimento per i compagni. Anche lui incassa bei calci. Strano come spesse volte vada fuori tempo sui passaggi di Kvara, di Lozano e di Osimhen. Prestazione di sacrificio, l'impegno non è mancato. Dal 92' Ndombele s.v.



Lozano 6.5: Punge, e come punge. Si sacrifica in copertura, minaccia coi suoi scatti e ruba palloni preziosi: per nulla appariscente ma molto concreto. Sfiora il gol su tacco di Anguissa. Giallo ingeneroso. Dal 70' Olivera 6: Entra col suo passo felpato, copre senza sbavature.



Osimhen 7: Generoso, prende qualche colpo e mette in apprensione tutta la difesa: non lo contengono. Segna di tap-in e divora lo 0-3 in più ooccasioni, che cerca per tutto il secondo tempo, scatto su scatto. Ecco, forse troppi gol mangiati ma difficile rimproverare uno che esce stremato dal campo. Dal 84' Simeone s.v.: Prima palla e gran diagonale.



Kvaratskhelia 7: Tocchi deliziosi e intelligenti, mai fini a se stessi: come quello efficace che porta al vantaggio. O come la conclusione respinta da Vicario e ribattuta in rete da Osimhen. Becca un bel po' di richiami da Spalletti ma incide. Dal 70' Elmas 6: Vivace, peperino: dribbla e contribuisce a nascondere la palla.



All. Spalletti 6.5: Contro un Empoli privo di tre pedine importanti va dritto per la sua strada coi titolari. Lo senti urlare e a sorpresa si capisce che richiama spesso il migliore in campo. Vuole concentrazione massima anche sullo 0-2, anche da Kvara. Gli azzurri non lasciano giocare, di posizione stroncano azioni e ripartenze avversarie. Producono gioco e occasioni, poi una ingenuità di Mario Rui lo costringe a rivedere i piani con un doppio cambio. Ma non si snatura: possesso palla anche in dieci uomini e occasioni gol.

(dino viola)