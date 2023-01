Nicola: "Napoli troppo forte ma abbiamo fatto bene"

Interviste 21 Gennaio 2023 Fonte: DAZN



"Siamo contenti della compattezza ritrovata, anche di aver avuto la possibilità di riaprire la partita"





Interviste21 Gennaio 2023DAZN"Siamo contenti della compattezza ritrovata, anche di aver avuto la possibilità di riaprire la partita" La Salernitana esce sconfitta 0-2 dal derby campano contro il Napoli all'Arechi.

Davide Nicola ha commentato il match nel post partita ai microfoni di DAZN.



La reazione dopo Bergamo

"Abbiamo dato tutto contro il Napoli che è una squadra che tra Europa e Serie A TIM ha perso solo una volta e tecnicamente è molto forte. Non abbiamo preso contropiedi come nell'ultimo periodo e siamo contenti della compattezza ritrovata, anche di aver avuto la possibilità di riaprirla. In questo momento siamo in difficoltà e i ragazzi hanno dato tutto, ma questa è una squadra giovane che ha cercato di fare la propria partita in maniera importante".



L'atteggiamento tattico

"Analizzando le caratteristiche del Napoli rischiavamo di pressarli alti ma slegandoci tra i reparti. Nell'uno contro uno facciamo fatica, per noi era importante rallentare il Napoli e non dare profondità. I due centrali hanno rallentato bene Osimhen e dispiace aver perso per infortunio Gyomber perché per noi è importante. Non abbiamo molti giocatori aggressivi in rosa, ma quello che conta per il nostro campionato era concedere meno. Stasera però la compattezza c'è stata e da qui ripartiremo, la salvezza si conquista soprattutto in questo modo. Piatek e Dia sono abituati a giocare in questo modo tattico, anche quando siamo passati 4-4-2, ma soprattutto Boulaye si sta portando qualche acciacco dal Mondiale".



Il rapporto col presidente

"Non ho parlato con lui stasera, ma in questa settimana ognuno ha espresso la propria posizione. Ora c'è da lavorare tutti insieme e andare avanti".



La Salernitana esce sconfitta 0-2 dal derby campano contro il Napoli all'Arechi.Davide Nicola ha commentato il match nel post partita ai microfoni di DAZN.La reazione dopo Bergamo"Abbiamo dato tutto contro il Napoli che è una squadra che tra Europa e Serie A TIM ha perso solo una volta e tecnicamente è molto forte. Non abbiamo preso contropiedi come nell'ultimo periodo e siamo contenti della compattezza ritrovata, anche di aver avuto la possibilità di riaprirla. In questo momento siamo in difficoltà e i ragazzi hanno dato tutto, ma questa è una squadra giovane che ha cercato di fare la propria partita in maniera importante".L'atteggiamento tattico"Analizzando le caratteristiche del Napoli rischiavamo di pressarli alti ma slegandoci tra i reparti. Nell'uno contro uno facciamo fatica, per noi era importante rallentare il Napoli e non dare profondità. I due centrali hanno rallentato bene Osimhen e dispiace aver perso per infortunio Gyomber perché per noi è importante. Non abbiamo molti giocatori aggressivi in rosa, ma quello che conta per il nostro campionato era concedere meno. Stasera però la compattezza c'è stata e da qui ripartiremo, la salvezza si conquista soprattutto in questo modo. Piatek e Dia sono abituati a giocare in questo modo tattico, anche quando siamo passati 4-4-2, ma soprattutto Boulaye si sta portando qualche acciacco dal Mondiale".Il rapporto col presidente"Non ho parlato con lui stasera, ma in questa settimana ognuno ha espresso la propria posizione. Ora c'è da lavorare tutti insieme e andare avanti".