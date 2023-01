Osimhen: "Conquistato un successo meritato"

Interviste8 Gennaio 2023SSC Napoli"Contento per aver segnato ma soprattutto per l'atteggiamento che abbiamo avuto in campo" Victor Osimhen protagonista a Marassi con il gol che ha aperto la gara.



"Sono contento per aver segnato ma sono contento soprattutto per l'atteggiamento che abbiamo avuto stasera. A Milano non abbiamo giocato una buona partita e bisognava ritrovare la giusta strada"



Ti senti un leader di questo Napoli?



"Io ringrazio Spalletti per la fiducia e i miei compagni per l'aiuto che mi danno sempre. Io mi sento un leader come tutti i calciatori che sono in questo gruppo. Tutti bisogna essere leader per raggiungere grandi obiettivi".



Venerdì c'è la Juventus: "Sarà una bella sfida e una grande notte di calcio. Si affrontano due squadre forti con uomini che posso fare sempre la differenza. Sarà un incontro spettacolare"



