Elmas: "Oggi siamo stati undici leoni"

8 Gennaio 2023



Eljif Elmas esalta la prestazione del Napoli a Marassi": "Vincere oggi era importantissimo e non era assolutamente facile. Anzi battere questa Samp era difficile per l'intesità che hanno messo in campo".



"Siamo scesi in campo con grande determinazione. Abbiamo dimostrato che siamo un gruppo e una famiglia. Abbiamo lottato su ogni pallone e abbiamo dimostrato la nostra forza anche mentale"



Hai giocato in due ruoli diversi oggi:



"Io per questa maglia gioco anche in porta. Posso occupare più posizioni in campo e darò sempre il massimo per il mister e per la squadra"



Sul rigore: "Ho tirato perchè me la sentivo. Tra noi è così: chi se la sente va a tirare. Quello che conta è fare gol e portare la vittoria a casa. Sono contento perchè è il mio primo rigore da professionista ed è stato importante per il successo"



