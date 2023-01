Spalletti: "Abbiamo vinto una partita complicata"

Interviste8 Gennaio 2023Gazzetta dello Sport"I giocatori sono stati attenti e sempre sul pezzo, non abbiamo mai messo in discussione il risultato" La marcia può riprendere da Genova. Il Napoli non cade nella trappola della Sampdoria e ritrova subito i tre punti, dopo la sconfitta di San Siro con l'Inter che obbligava gli azzurri a rispondere senza indugi, per non far avvicinare ulteriormente le inseguitrici. Luciano Spalletti è soddisfatto della risposta arrivata. “Ho visto una squadra matura, che ha saputo ragionare in una partita che poteva diventare complicata. I giocatori sono stati attenti e sempre sul pezzo, non abbiamo mai messo in discussione il risultato”, ha commentato l'allenatore al termine della sfida. Parole d'elogio per Victor Osimhen, che ha causato il rosso a Rincon e ha sbloccato l'incontro. “Ha un modo di stare in campo per cui si prende molte responsabilità. Le caratteristiche che servono in una partita le usa tutte: disponibilità, forza, fase difensiva, duelli individuali. Ultimamente ha più attenzione nei movimenti coordinati con il resto della squadra, è diventato forte soprattutto per i comportamenti esemplari che ha”, ha proseguito Spalletti. Due rigori, due tiratori diversi: l'impressione è che non ci sia un battitore designato. Il tecnico però non vuole creare casi: “Il secondo lo doveva tirare Elmas, perché così ho deciso. Anche sul primo avevo indicato un tiratore, poi i calciatori si sono accordati diversamente e lo possono fare. Ma siamo organizzati bene”.



