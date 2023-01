Voci dal Forum: La risposta

Cronaca8 Gennaio 2023Forum SoloNapoli - DarioDiciamolo subito, non è stata una prova esaltante, ma si sono visti i primi miglioramenti rispetto alle precedenti prestazioni C'era bisogno di una risposta dopo la sconfitta con l'Inter, e risposta c'è stata. Il Napoli subito è tornato alla vittoria in quel di Marassi contro la Samp. Diciamolo subito, non è stata una prova esaltante, ma si sono visti i primi miglioramenti rispetto alle precedenti prestazioni, amichevoli comprese: gambe meno appesantite, miglior fraseggio, più cazzimma e altro ancora. In più, lasciatemelo dire, si è visto un vero leader: Osimhen. Era tanto che mancava una figura del genere nel Napoli. In alcuni casi, si sono perse partite, qualificazioni, scudetti, proprio perché mancava un leader, un trascinatore, insomma uno che non ne vuol sapere di perdere. Osimhen è tutto questo, e teniamocelo sretto.

La partita. Spalletti, come promesso in conferenza, effettua cambi rispetto alla partita con l'Inter. In difesa spazio a Juan Jesusu e Mario Rui che prendono il posto di Rrahamani e Oliveira. A centrocampo Elmas al posto di Zielinski. Queste le novità.

Si parte. Al terzo minuto Osimhen si procura un rigore. A mio modo di vedere, molto generoso, ma oggi così vanno le cose. Alla battuta va Politano, che aveva già dimostrato di non saperli tirare, e lo sbaglia. Il Napoli non si demoralizza e preme sull'acceleratore. La Samp sembra non intimorita e qualche volta riparte con pericolosità. Al 19° gli azzurri passano meritatamente in vantaggio. Solito cross di Mario Rui sul primo palo. Osimhem piomba sulla palla come un falco e trafigge Aguerro, La Samp accusa il colpo e il Napoli manca il colpo del doppio vantaggio specialmente con Marakvara. Al 38° i bluceerchiati riamngono peritatamente in dieci. Un indemoniato Osimhen costringe al falla da ultimo uomo Rincon. Rosso diretto e patetico Rincon nel voler rimanere in campo. Per quanto mi riguarda, finisce anche qui la partita. La Samp non sarà mai più pericolosa e sarà costretta a subire il palleggio del Napoli. All'82° il Napoli raddoppia su rigore. Alla battuta va Elmas che non dà scampo ad Aguero. Tiro forte a incrociare. Così si battono i rigori. Il due a zero per il Napoli sarà anche il risultato finale.

Per quanto riguarda i singoli, direi che Meret acquista sempre più sicurezza; lobo sta tornando ai suoi livelli; migliora anche Anguissa; Osimhen è un'ira di Dio; Marakvara sta tornando, lentamente ma sta tornando. Per concluedere, darei molto più spazio e fiducia a Lozano. Caro Spalletti, se quei tre, Osi, Marakvara e Lozano, sono al massimo della condizione, chi li ferma?

Testa alla Juve. Signori, urge prestazione sontuosa, vale a dire prestazione che chiude il campionato. Coltello fra i denti e sotto a chi tocca.