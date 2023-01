Il Napoli riprende subito la corsa

8 Gennaio 2023



Gli azzurri, al termine di una partita sporca, battono 2-0 una Samp tosta e orgogliosa con i gol di Osimhen e Elmas su rigore





l Napoli supera 2-0 la Sampdoria a Marassi nella 17esima giornata di Serie A e ritrova immediatamente la vittoria dopo la caduta di San Siro. Il match si apre con il rigore parato da Audero a Politano, ma a sbloccarlo ci pensa al 19' il solito Osimhen, perfettamente imbeccato da Mario Rui. Poco prima dell'intervallo i blucerchiati restano in dieci per il rosso diretto a Rincon e il match, di fatto, finisce lì. All'82' secondo rigore per i partenopei, questa volta trasformato da Elmas che chiude i conti.



Il Napoli riprende subito la corsa che si era bruscamente interrotta a San Siro, scacciando in un colpo solo critiche e fantasmi. Lo fa al termine di una partita sporca e complicata, contro una squadra tosta e orgogliosa, ma anche troppo imprecisa e distratta per resistere alla potenza di fuoco degli uomini di Spalletti. Stankovic resta in piena zona retrocessione, mentre i partenopei mantengono il + 7 sulla Juventus a meno di una settimana dall'attesissimo scontro diretto del "Maradona".



Pronti via e sono subito scintille: Anguissa va giù in area in un contatto spalla a spalla con Murru, che proseguendo nella corsa calpesta duramente la caviglia del camerunese. Abisso viene richiamato al monitor e dopo una lunga review decide di assegnare un penalty a dir poco generoso. Sul dischetto si presenta Politano, ma il suo sinistro viene neutralizzato da un grande Audero, che devia il pallone sul palo e tiene il match sullo 0-0. Il pericolo scampato galvanizza la Samp, che ha subito due buone chance su palloni persi in uscita dagli avversari, prima con Lammers (palla a lato), poi con Gabbiadini (conclusione centrale controllata da Meret). Gli ospiti rispondono con una bella incursione di Elmas, il cui tiro però non spaventa Audero. Il match è incandescente e al 13' sono ancora i blucerchiati a sfiorare il vantaggio: gran sinistro di Verre, su cui vola Meret a mettere in corner. Tre minuti dopo la scena la ruba ancora Audero, che risponde presente a una bella zuccata di Osimhen. Al 19' la partita finalmente si sblocca: grande palla in profondità di Mario Rui per il bomber nigeriano, che brucia sul tempo Murru e trova il fondo della rete con una zampata delle sue. Anguissa va a un passo dall'immediato raddoppio con un bel destro di controbalzo dal limite, poi i ritmi calano un po' fino all'episodio chiave del finale di frazione: Osimhen scappa a Nuytinck e viene abbattuto al limite dell'area da Rincon. Il fallaccio costa al venezuelano il rosso diretto. Nei minuti di recupero Kvaratskhelia sfiora il palo in contropiede e un primo tempo ricco di emozioni si chiude sullo 0-1.



Nella ripresa per i padroni di casa è tutta questione di sofferenza: il Napoli si instaura nella metà campo blucerchiata con l'intenzione di chiudere i conti il prima possibile, mentre i ragazzi di Stankovic si chiudono a riccio provando a ripartire, ma senza troppa convinzione. La partita resta in bilico fino all'81', quando Abisso assegna un secondo rigore al Napoli, questa volta per fallo di mano di Vieira (anche in questo caso dopo una revisione al monitor). Questa volta calcia Elmas, che spiazza completamente Audero e chiude la partita.



