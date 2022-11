Voci dal Forum: IncUdine e suspence

Non c'era assolutamente bisogno, ma alla fine hanno deciso di darci un po' di suspence, apprensione, evidenziando che solo il Napoli, per chi non l'avesse capito, può essere avversario di se stesso. La lezione che se ne riceve è chiara: le partite si giocano fino alla fine con la stessa concentrazione, rispettando sempre, sottolineo sempre, l'avversaio di turno. Detto questo, il Napoli per 75 minuti ha dominato in lungo e in largo, annientando, è il verbo corretto, la malcapitata Udinese. La squadra friulana si è tramutata in incUdine e Osimhen è stato lo spietato martello che ha piegato al suo volere il ferro udinese. Sono stati 75 minuti di spettacolo puro, di calcio stellare e quant'altro. Negli ultimi quindici minuti è arrivata la presunzione e con essa la sufficienza e, in tal modo, si è permesso all'Udinese di trovare due goals e di riaprire una partita morta e sepolta. Non ricordo il numero di volte che si è sprecata l'occasione del quarto goal, e sempre per sufficienza. Valga da lezione!

Arrivano, con questa partita, i premi errori di Kim. I due goals avversasi sono principalmente suoi errori, specialmente il secondo, e questa pure è una notizia. Il coreano, oltre ad essere un simpaticone, è anche estremamente intelligente, bisognerà aspettare chissà quanto tempo ancora per vedere un suo errore. E tant'è!

A questo punto, la seconda, al momento, è a undici punti, la Juve a tedici e l'Inter a quattordici. La pressione, ora, è tutta per loro. Buon divertimento!

Le vittorie consecutive diventano adesso undici, un record per la serie A da condividere, se non ricodo male, con la Juve.

Risultato finale. Al Maradona di Napoli: Napoli - Udinese 3-2. Per il Napoli hanno segnato Osi, Elmas e Zielinski.

I singoli. Meret, reattivo e preciso, non può nulla sui goals, 6,5; Di Lorenzo, ormai è più che una sicurezza, 6,5; Kim, arrivano i primi errori, 5,5; J2, classe ed esperienza, 6; Ostigard dal 60°, prezioso nel finale sui palloni alti, 6,5; Olivera, classe e potenza, 6,5; Mario Rui dal 45°, prezioso per esperienza e quant'altro, 6,5; Anguissa, ha corso tanto e non solo, 7; Lobotka, non so che aggettivo usare, proviamo con magnifico, 7; Zielinski, è pronto per il mondiale, quindi in bocca al luo, 7; Ndombele dal 66°, c'è è sarà certamente utile, 6,5; Lozano, un altro in splendida forma e pronto per il mondiale, in bocca al lupo! 7; Politano dal 60°, entra e si dà da fare, 6; Osimhen, una furia della natura, un uragano impetuoso, un ciclone inarrestabile, 7; Elmas, un goal alla MaraKvara e tante belle giocate, 8.

Beh, cari azzurri, buone vacanze e buon ritiro e grazie per le tante soddisfazioni, ma già da adesso testa all'Inter.