Sottil: "Siamo stati bravi nel finale"

Interviste 12 Novembre 2022 Fonte: Il Mattino



"Per prendere punti importanti a Napoli bisognava essere super concentrati su tutti i palloni e non lo siamo stati"





Interviste12 Novembre 2022Il Mattino"Per prendere punti importanti a Napoli bisognava essere super concentrati su tutti i palloni e non lo siamo stati" Non pensava a una gita Andrea Sottil e la sua Udinese ha dimostrato di potersela giocare fino all'ultimo minuto. I friulani escono sconfitti dal Maradona ma con la testa altissima soprattutto per la quasi rimonta, mancata solo nel finale: «La squadra ha fatto una buona partita anche prima del nostro gol, non è facile venire qui a Napoli e giocarsi la partita: potevamo fare gol in avvio, eravamo in partita. Poi abbiamo preso due gol secondo me evitabili e che ci fanno male. Ma il nostro percorso di crescita continua».



L'allenatore dell'Udinese prova a vedere il bicchiere pieno: «Siamo stati bravi nel finale: chi è entrato si è fatto trovare pronto. Non è facile recuperare tre gol nel finale ma è stato bello il forcing finale contro il Napoli. siamo dispiaciuti per il risultato ma resta una buona partita» ha detto a Dazn «Dobbiamo essere soddisfatti ma abbiamo ancora margini di miglioramento, adesso ci riposiamo un po' e recupereremo calciatori importanti. Devo ringraziare la squadra per quanto ha fatto in questi mesi. Per prendere punti importanti a Napoli bisognava essere speciali: su tutti i palloni bisogna essere super concentrati e non lo siamo stati».



Non pensava a una gita Andrea Sottil e la sua Udinese ha dimostrato di potersela giocare fino all'ultimo minuto. I friulani escono sconfitti dal Maradona ma con la testa altissima soprattutto per la quasi rimonta, mancata solo nel finale: «La squadra ha fatto una buona partita anche prima del nostro gol, non è facile venire qui a Napoli e giocarsi la partita: potevamo fare gol in avvio, eravamo in partita. Poi abbiamo preso due gol secondo me evitabili e che ci fanno male. Ma il nostro percorso di crescita continua».L'allenatore dell'Udinese prova a vedere il bicchiere pieno: «Siamo stati bravi nel finale: chi è entrato si è fatto trovare pronto. Non è facile recuperare tre gol nel finale ma è stato bello il forcing finale contro il Napoli. siamo dispiaciuti per il risultato ma resta una buona partita» ha detto a Dazn «Dobbiamo essere soddisfatti ma abbiamo ancora margini di miglioramento, adesso ci riposiamo un po' e recupereremo calciatori importanti. Devo ringraziare la squadra per quanto ha fatto in questi mesi. Per prendere punti importanti a Napoli bisognava essere speciali: su tutti i palloni bisogna essere super concentrati e non lo siamo stati».