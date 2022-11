Napoli-Udinese: i voti agli azzurri



Cronaca 12 Novembre 2022 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Maradona





Cronaca12 Novembre 2022CalcioNapoli24Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Maradona

Meret 6 - Il destro di Beto è semplice da bloccare, lo anticipa al 7', subito dopo miracoloso su Deulofeu. Non ha alcuna paura ad uscire di piede per anticipare la profondità di Beto. Il gol di Nestorovski è una fucilata, quello di Samardzic è un colpo di biliardo.



Di Lorenzo 6,5 - Interviene al 18' per sventare un'azione pericolosa dell'Udinese in area di rigore. Poi è sempre molto ordinato, mantiene la posizione difensivamente ed avanza il suo raggio d'azione per tenere basso Pereyra. L'anticipo al 51' vale come un gol, l'unico dubbio è sull'azione del 3-1 perchè permette all'avversario di servire Success.



Kim MinJae 5,5 - Beto atleticamente lo mette alla prova, non in difficoltà. E se proprio capita, intervengono Meret oppure Di Lorenzo come ad inizio ripresa. Errore grave sul gol del 3-2, leggerezza inaccettabile ed inconsueta. Chiude in netto calo.



Juan Jesus 6 - Deulofeu gli ruba il tempo all'8', stende Lovric e si fa ammonire. Poi non rischia. (Dal 60' Ostigard 6 - Ci mette il fisico su Success, spazza l'area quando ci vuole)



Mathias Olivera 6,5 - Ehizibue arriva al cross all'8' con tranquillità, entra nell'azione del vantaggio avanzando quel metro in più che permette ad Elmas di ricevere palla e crossare con calma. Portatore di palla aggiunto. (Dal 46' Mario Rui 6 - Deulofeu non c'è, si può gestire di più: Ehizibue gli taglia davanti e calcia fuori. Peccato per l'ammonizione, che è giustissima)



Anguissa 7 - Fresco di rinnovo, va a lottare in mezzo al campo con Walace finendo col farlo ammonire. Scelta perfetta nel dare il pallone che Elmas trasformerà nel 3-0, al 74' danza e dribbla dopo aver corso tutto il campo.



Lobotka 7 - L'Udinese sembra dargli tanto spazio, attento anche a schermare Beto al 29' deviandola verso Meret. Muove la palla con la solita calma, fa sembrare tutto così semplice.



Zielinski 7 - Un tunnel a Deulofeu prima che esca, un destro morbido che si insacca alle spalle di Silvestri: Insigne avrà gradito il tiro a giro. Sbaglia poco, vince i due duelli in campo. (Dal 67' Ndombele 6 - Non regala sussulti, il 3-0 influenza l'approccio)



Lozano 7 - Pereyra non è propriamente un esterno sinistro nato, scaltro nel seguire Osimhen nella ripartenza che porterà al 2-0: l'assist per Zielinski è un cioccolatino preciso. (Dal 60' Politano 6,5 - Quasi sfiora il gol dopo uno schema su punizione, poi mette Anguissa in condizione di tirare: com'era il ragionamento di Spalletti sul dare tutto anche in mezz'ora? Lo applica eccome, anche in fase difensiva)



Osimhen 7,5 - Deve spostarsi dalla sua solita zona per trovare la palla, visto l'affollamento: ruba il tempo a Bijol per il gol del vantaggio, sfrutta l'occasione per il 2-0 tenendo palla, scattando e servendo Lozano di tacco. Tra Bijol e Perez c'è fatica nel tenerlo. Spreca un buon pallone per Lozano a fine primo tempo, ma è dominante: Bijol, l'auto imbrattata non è stata la cosa peggiore delle ultime 48 ore. A metà ripresa scelta sbagliata, attende troppo e invece di segnare ne ricava solo un corner.



Elmas 7,5 - Ricambia il favore di Bergamo con l'assist per l'1-0 di Osimhen, deve mantenere sempre un occhio sugli scivolamenti esterni di Ehizibue. Poi ha spazio, si fa trovare, si inventa un dribbling nello stretto quando tutti s'aspettavano il pallone per Osimhen, la mette sul palo di Spalletti: chapeau. Silvestri gli nega la doppietta dopo una gran coordinazione.



Spalletti 6,5 - Schiera i cinque che andranno al Mondiale, l'Udinese lo aspetta nella propria metà campo permettendogli di gestire il gioco e poi ripartire - arrivando ad essere subito pericoloso. Se non si può arrivare in porta palla a terra, basta alzarla come nel gol del vantaggio, oppure ripartendo in velocità come sul raddoppio. Il Napoli gioca con tranquillità, col sorriso, come voleva lui. Nonostante ciò, l'approccio del secondo tempo è un pizzico molle e l'Udinese riesce anche ad arrivare in porta: è solo un episodio, perchè arriva subito il 3-0 di Elmas. Nell'ultimo quarto d'ora appannamento generale inaccettabile, e subisce due gol: è un Napoli mai visto quest'anno, che soffre più del previsto e subisce il colpo. Mettiamola così, è stato un passaggio a vuoto durato 15 minuti: il primo di tutto il campionato, e si spera che non ce ne saranno altri. Il Napoli vince 13 delle prime 15 partite stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A, solo la Juventus ci era riuscita nella storia del torneo (nel 2018/19, 2013/14, 2005/06 e 1949/50); ottiene 11 successi di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta nella sua storia; ha vinto tutte le ultime nove partite interne di Serie A contro l'Udinese, segnando 3 reti a partita di media.

(claudio russo)