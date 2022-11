Elmas: "Abbiamo dimostrato carattere"

Interviste 12 Novembre 2022 Fonte: SSC Napoli



Eljif Elmas ha segnato il 3-0 contro l'Udinese ed ha bissato la rete decisiva di Bergamo: "E' stato bravo Frank a lanciarmi e sono andato velocemente verso la porta per cercare il tiro. Sono felice perchè è una rete importante e sono voluto andare a festeggiarlo sotto la curva con i tifosi".



E' stata una bella giocata e sono contento sempre di ripagare la fiducia del mister. Sto giocando in vari ruoli sinora, tra centrocampo e fase d'attacco e spero di dare ancora il mio contributo alla squadra per proseguire su questa strada"



"Abbiamo iniziato benissimo e dopo un'ora eravamo sul 3-0. Poi c'è stato il ritorno dell'Udinese e noi abbiamo dimostrato carattere oltre che qualità riuscendo a lottare nel finale per questi 3 punti"



"Siamo una famiglia più che un gruppo, stiamo benissimo insieme e seguiamo quello che ci dice il mister Dopo la sosta vogliamo ricominciare con la stessa intensità per arrivare in alto"



