Osimhen: "Continuiamo a vincere, poi si vedrà"

Interviste 12 Novembre 2022 Fonte: DAZN



"Sono felicissimo per questa partita che è stata molto intensa soprattutto con il ritorno dell'Udinese nel finale"





Interviste12 Novembre 2022DAZN"Sono felicissimo per questa partita che è stata molto intensa soprattutto con il ritorno dell'Udinese nel finale" Un altro gol di testa per sbloccare il match contro l'Udinese, queste le parole di Osimhen dopo il 3-2 al Maradona.



Obiettivo scudetto



"Sono felicissimo per questa partita che è stata molto intensa soprattutto con il ritorno dell'Udinese nel finale. La cosa più importante è continuare a vincere, poi si vedrà. Elmas mi ha dato una grande palla e non sono tanto contento per il gol quanto per il contributo che riesco a dare alla squadra con gli stessi".



Classifica marcatori



"Io voglio vincere trofei con il Napoli. Ovviamente sarei felice se vincessi la classifica marcatori, ma i miei obiettivi personali non verranno mai prima di quelli di squadra".



Sosta Mondiale



"Spero che i miei compagni che andranno in Qatar facciano bene. Per noi la sosta non è un problema, ci riposiamo per ripartire al meglio".



Un altro gol di testa per sbloccare il match contro l'Udinese, queste le parole di Osimhen dopo il 3-2 al Maradona.Obiettivo scudetto"Sono felicissimo per questa partita che è stata molto intensa soprattutto con il ritorno dell'Udinese nel finale. La cosa più importante è continuare a vincere, poi si vedrà. Elmas mi ha dato una grande palla e non sono tanto contento per il gol quanto per il contributo che riesco a dare alla squadra con gli stessi".Classifica marcatori"Io voglio vincere trofei con il Napoli. Ovviamente sarei felice se vincessi la classifica marcatori, ma i miei obiettivi personali non verranno mai prima di quelli di squadra".Sosta Mondiale"Spero che i miei compagni che andranno in Qatar facciano bene. Per noi la sosta non è un problema, ci riposiamo per ripartire al meglio".