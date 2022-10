Napoli-Rangers: i voti agli azzurri

Meret 6 - Il primo e unico brivido che prova è a fine primo tempo, poi sbaglia pochissimo ed il suo unico compagno è il bordocampista di Sky alle sue spalle.



Di Lorenzo 7 - Versione assistman, prima per Simeone e poi quasi per Ndombele al termine di una serpentina dalla fascia verso l'interno. Chiude bene su Tillman nella ripresa, prima di farsi tutta la fascia arrivando nell'area dei Rangers. (Dall'86' Zanoli SV)



Ostigard 7 - Debutto assoluto in Champions League, Morelos capita tra le grinfie del compagno di reparto. Un problema fisico non lo argina, anzi: anticipa Morelos al 34'. Tillman lo dribbla facile al 40'. Poi ci mette il piedino sul Bufalo Morelos, e la testa sul terzo gol ed il centesimo del Napoli in Champions. Segna il secondo gol norvegese della storia del Napoli dopo Steinar Nilsen in Napoli-Cosenza 1-2 del 6 settembre 1998, in Serie B.



Kim 7 - Argina Morelos mettendoci il fisico al 25', un muro fino all'ammonizione. E se un avversario supera un compagno, interviene senza problemi. Morelos nell'unica occasione in cui gli sfugge alle spalle cicca sotto porta.



Mario Rui 7 - Cross perfetto per il 2-0 di Simeone, Kent al 34' prova a beffarlo arrivando sul fondo. Sostiene la manovra con sicurezza, arriva con grandi polmoni al tiro all'80' su un pallone che nemmeno era suo.



Ndombele 6,5 - Si traveste da Anguissa, ma con un piede potente: spacca la traversa al 22'. La voglia di fare lo porta anche a qualche errore nelle scelte, ma la qualità c'è:



Lobotka 6,5 - Tranquillo, al piccolo trotto, i Rangers gli lasciano metri e lui al massimo sbaglia un pallone in uscita a fine primo tempo. (Dall'83' Zielinski SV)



Elmas 6,5 - Raspadori gli lascia la fascia all'occorrenza, lui cerca il varco giusto anche svariando sul terreno di gioco: ad esempio l'azione con Politano per il colpo di testa di Raspadori. Lotta anche difensivamente, prima di alzare bandiera bianca. (Dal 73' Gaetano SV)



Politano 6,5 - Elegante lo stop a seguire al 18', nonostante sia fine a se stesso. Energico nei recuperi difensivi, incursore puro per mettere Yilmaz e gli altri in difficoltà. (Dal 73' Lozano SV - Appena entra, un tocco in più prima di decidere di servire Simeone)



Simeone 7,5 - Bacialo ancora quello stemma, Cholito: movimento intelligente, conclusione precisa. Detta la profondità con sicurezza, e si fa trovare al posto giusto per la doppietta (in sette tocchi iniziali). Poi dimostra generosità al 38', volendo servire Di Lorenzo e non girando verso la porta. Beffardo il pallonetto al 49', meno male che era in offside, poi sfiora lo stesso la tripletta in più di una occasione. Solo 2 giocatori argentini hanno segnato 4 gol nelle loro prime 4 presenze in Champions League: Giovanni Simeone e Diego Simeone, padre e figlio.



Raspadori 7 - Dirottato a sinistra, ma solo sulla carta: libertà d'azione e d'accentrarsi. Al 23' ottima la coordinazione al tiro, meno la testata pochi minuti dopo. Impegna McGregor e cerca il terzo gol a metà ripresa, servendo un assist da corner ad Ostigard. (Dall'83' Zerbin SV)



Spalletti 7,5 - Ne cambia sei dopo Roma, con un nuovo tridente offensivo. I Rangers però sono in difficoltà, concedono campo e palla (382 passaggi nei primi 45', oltre 700 a fine partita). E soprattutto tanto spazio a Simeone per l'uno-due nei primi quindici minuti. Una squadra con la S maiuscola, che si sacrifica in difesa con gli attaccanti ed in attacco con i difensori, capace di gestire a suo piacimento i ritmi del match. Nella prima metà della ripresa i Rangers provano fare qualcosina, cercando di far valere l'orgoglio: troppo poco. Il Napoli ha vinto tutte le cinque partite di questa Champions League, è la prima e a infilare cinque successi nelle prime cinque sfide di una singola edizione dai tempi della Juventus nel 2004-2005. Ad agosto 2021 aveva detto “Napoli è una sfida sicuramente bella. Aumento il carico, è quella più arrapante”. Mettiamola così, i preliminari sono finiti da un pezzo.

(claudio russo)