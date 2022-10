Voci dal Forum: Cagnene 'e musicanti...

Ora si va a Liverpool per confermare il primo posto nel girone, che al 90%, salvo clamorosi crolli, dovrebbe essere del Napoli





Altra grande esibizione, altra grande vittoria e i Rangers si portano a casa altri tre palloni e, se hanno un Dio, è bene che lo ringrazino, perché il bottino poteva essere molto più cospicuo. Infatti, nel secondo tempo, avendo la squadra azzurra già due reti di vantaggio, doppietta di Simeone, ha tirato, come si suol dire, un po' i remi in barca, e non poteva essere diversamente. Ora si va a Liverpool per confermare il primo posto nel girone, che al 90%, salvo clamorosi crolli, dovrebbe essere del Napoli.

Spalletti per questa partita ne ha cambiati sei, e ha fatto più che bene. È tornato Mario Rui sulla sinistra; Ostygard a far coppia con il muro coreano; Politano sulla destra; a centrocampo Elmas con Ndombele e Lobo; in attacco Simeone al posto di Osi e Raspa al posto di Marakvara. Cagnene 'e musicanti, ma 'a musica è sempe 'a stessa. Si è assitito a un primo tempo di rara bellezza: scatti, recuperi, contrasti, triangolazioni, tiri e quant'altro. Gli scozzesi non ci hanno capito niente. Dopo venti minuti erano già sotto di due goals e preda dello smarrrimento più assoluto. Nel secondo tempo Il Napoli ha abbassato il ritmo, ma il dominio non è stato mai indiscussione. Quasi sul finire della partita, Ostyhard di testa, specialità della ditta, portava a tre il bottino.

Al Maradona di Napoli: Napoli - Rangers 3-0.

I singoli. Meret, giustifica la sua presenza con un bell'intervento sul finire del primo tempo, 6,5; Di Lorenzo, una garanzia, 7; Zanoli dall85_, sv; Ostyhard, ragazzo di sicuro avvenire, 7; Kim, non ci sono aggettivi, 7,5; Mario Rui, grande prova, 7; Ndombele, piano piano sta tornando, 7; Lobo, roba da stropicciarsi gli occhi, 7; dall'83° Zielinski, sv; Elmas, tanta buona volontà e qualche buona giocata, 6,5; Gaetano dal 73°, ancora un buon impatto; Politano, in grande forma, 7; Lozano dal 73°, pericoloso, 6,5; Simeone, terribile cecchino, 8; Raspadori, grande acquisto, 7; Zerbin dall'83°, sv.

Testa al Sassuolo.