Il Napoli inarrestabile anche in Europa

Cronaca 26 Ottobre 2022 Fonte: Corriere dello Sport



In Champions tutto facile per gli azzurri contro il Rangers. Decidono due gol di Simeone e la rete al debutto di Ostigard





Cronaca26 Ottobre 2022Corriere dello SportIn Champions tutto facile per gli azzurri contro il Rangers. Decidono due gol di Simeone e la rete al debutto di Ostigard Un'altra serata da ricordare per il Napoli, che batte per 3-0 il Rangers e ottiene così la quinta vittoria su cinque partite nel girone A di Champions League. Partita mai in discussione, con la squadra di Spalletti che sblocca già all'11' con il gran gol di Simeone. Passano solo 5 minuti e l'attaccante argentino firma anche il raddoppio, trovando la doppietta con un colpo di testa. Napoli scatenato: Ndombele sfiora il tris e fa tremare la traversa. In campo ci sono solo gli azzurri, con il Rangers che non riesce mai a reagire. La squadra di Spalletti gestisce il pallone e abbassa i ritmi nella ripresa, trovando comunque il gol del 3-0 all'80' con Ostigard. Debutto da sogno per il difensore norvegese in Champions, firmando la rete numero 100 del Napoli nella competizione. Simeone ci prova fino all'ultimo ma non trova la tripletta personale. Si chiude così la partita. Il Napoli resta in testa al girone ma intanto il Liverpool ha vinto per 3-0 contro l'Ajax: il primo posto nel girone A si deciderà ad Anfield, con gli azzurri a cui basterà non perdere con più di tre gol di scarto.



