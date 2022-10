Napoli-Rangers: le probabili formazioni

Cronaca 26 Ottobre 2022 Fonte: TuttoNapoli



Spalletti (che recupera Anguissa per la panchina) potrebbe presentare tre novità





Cronaca26 Ottobre 2022TuttoNapoliSpalletti (che recupera Anguissa per la panchina) potrebbe presentare tre novità Con 12 punti in quattro partite, il Napoli è certo della qualificazione ma non del primo posto. La squadra di Luciano Spalletti per questo dovrà battere i Rangers, senza sottovalutare la gara come assicurato dal tecnico in conferenza, ed attendere la mancata vittoria del Liverpool ad Amsterdam altrimenti - in caso di vittorie di entrambe - andrebbe ad Anfield potendosi permettere di perdere, ad oggi, per 3-0. Il Napoli però non farà troppi calcoli e giocherà per continuare l'incredibile serie di vittorie e portarla a quota 12.



Le ultime sul Napoli

Al di là delle solite rotazioni, con Mario Rui e Politano che si riprendono il posto nell'alternanza con Olivera e Lozano, Spalletti (che recupera Anguissa per la panchina) potrebbe presentare tre novità: in difesa Ostigard può dare un turno di riposo a Kim o più probabilmente a Juan Jesus. In mediana Elmas può far rifiatare Zielinski, nel terzetto con Ndombele e Lobotka. In attacco spazio a Simeone centravanti ed a sinistra Kvaratskhelia è favorito ma non è da escludere Raspadori largo o Elmas più avanzato se a centrocampo ci fossero scelte diverse.



Le ultime sui Rangers

Van Bronckhorst potrebbe riproporre l'undici dell'andata con stavolta Colak centravanti e non Morelos. Lundstram davanti alla difesa e più avanzati Jack, Wright, Arfield e Kent. In difesa out Goldson e King e quindi spazio a Davies con Sands e Tavernier e Yilmaz ai lati.



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Ballottaggi: Kvaratskhelia-Raspadori 55%-45%



RANGERS (4-1-4-1): McGregor; Tavernier, Sands, Davies, Yilmaz; Lundstram; Jack, Wright, Arfield, Kent; Colak. All. Van Bronckhorst.



(antonio gaito)