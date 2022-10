Simeone: "Dedico la doppietta ai tifosi e a tutto il gruppo"

"Mi dà gioia aver ripagato la stima di tutti coloro che sono sempre al mio fianco in questo gruppo stupendo"





"Il merito di questa fantastica serata è della squadra e dei miei compagni che mi aiutano tanto. Era un successo importantissimo per cercare di conquistare il primo posto del Girone"



Hai segnato il tuo quinto gol in azzurro:



"Sono contento perchè il mister mi ha concesso fiducia e mi ha detto di muovermi in libertà. Poi mi ha dato una grande mano Raspadori che mi ha permesso di trovare più spazio, Jack fa un gran lavoro nel reparto offensivo"



"Io cerco di farmi sempre trovare pronto anche quando non gioco e stasera mi dà gioia aver ripagato la stima di tutti coloro che sono sempre al mio fianco in questo gruppo stupendo"



"Adesso guardiamo alla prossima gara, contro il sassuolo dobbiamo recuperare subito le forze perchè bisogna proseguire al massimo anche in campionato"



