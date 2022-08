Di Lorenzo: "Forti anche senza chi è andato via"

Interviste 5 Agosto 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Zanoli: "Per me questo Napoli è da scudetto. Ci siamo allenati alla grande, con doppie sedute dure ed intense"





Interviste5 Agosto 2022Corriere dello SportZanoli: "Per me questo Napoli è da scudetto. Ci siamo allenati alla grande, con doppie sedute dure ed intense" "La fascia di capitano? E' una bella responsabilità, ma sono pronto a coglierla". Il terzino destro Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia della gara amichevole contro l'Espanyol, in programma domani - sabato 6 agosto - al "Teofilo Patini" di Castel di Sangro con fischio d'inizio alle 20,30.



Napoli, Di Lorenzo: "Le griglie che ci escludono dai favoriti? Uno stimolo

L'ex Empoli ha argomentato: "Non avrei mai pensato, fino a pochissimo tempo fa, di poter diventare capitano del Napoli, questa fascia l'hanno indossata grandissimi calciatori... Siamo una squadra giovane, rinnovata e motivata. Siamo consapevoli della nostra forza, in più questa estate ci siamo allenati benissimo. Le griglie che ci danno fuori dalle primissime posizioni? Onestamente, non fanno altro che motivarci. Siamo certi di poterci divertire quest'anno, lo dimostreremo sul campo. Anche senza i pilastri dello spogliatoio che se ne sono andati. Ci responsabilizzeremo tutti. Il simbolo di questo Napoli può essere Osimhen, ma anche Mario Rui e Anguissa hanno grande esperienza".



Zanoli: "Per me il Napoli è da scudetto"

A parlare, anche la sua riserva lungo l'out di destra, Alessandro Zanoli, classe 2000: "L'anno scorso esordire con questa maglia è stata un'emozione indescrivibile. E' un onore imparare da Di Lorenzo, che considero una figura di riferimento. Ci siamo allenati alla grande, con doppie sedute dure ed intense, ma il nostro lavoro. Io penso che il Napoli meriti lo Scudetto. La Champions: non vedo l'ora di ascoltare la musichetta in campo".



"La fascia di capitano? E' una bella responsabilità, ma sono pronto a coglierla". Il terzino destro Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia della gara amichevole contro l'Espanyol, in programma domani - sabato 6 agosto - al "Teofilo Patini" di Castel di Sangro con fischio d'inizio alle 20,30.Napoli, Di Lorenzo: "Le griglie che ci escludono dai favoriti? Uno stimoloL'ex Empoli ha argomentato: "Non avrei mai pensato, fino a pochissimo tempo fa, di poter diventare capitano del Napoli, questa fascia l'hanno indossata grandissimi calciatori... Siamo una squadra giovane, rinnovata e motivata. Siamo consapevoli della nostra forza, in più questa estate ci siamo allenati benissimo. Le griglie che ci danno fuori dalle primissime posizioni? Onestamente, non fanno altro che motivarci. Siamo certi di poterci divertire quest'anno, lo dimostreremo sul campo. Anche senza i pilastri dello spogliatoio che se ne sono andati. Ci responsabilizzeremo tutti. Il simbolo di questo Napoli può essere Osimhen, ma anche Mario Rui e Anguissa hanno grande esperienza".Zanoli: "Per me il Napoli è da scudetto"A parlare, anche la sua riserva lungo l'out di destra, Alessandro Zanoli, classe 2000: "L'anno scorso esordire con questa maglia è stata un'emozione indescrivibile. E' un onore imparare da Di Lorenzo, che considero una figura di riferimento. Ci siamo allenati alla grande, con doppie sedute dure ed intense, ma il nostro lavoro. Io penso che il Napoli meriti lo Scudetto. La Champions: non vedo l'ora di ascoltare la musichetta in campo".