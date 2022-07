Concluso il ritiro a Dimaro, dal 23 luglio a Castel di Sangro



I giocatori di Luciano Spalletti si sono congedati dai tanti e appassionati tifosi che hanno seguito quotidianamente le fatiche della squadra





Ultimo allenamento per il Napoli nel ritiro di Dimaro. Nella mattinata di martedì, ultimo giorno trascorso dalla squadra in Val di Sole, i giocatori di Luciano Spalletti si sono congedati dai tanti e appassionati tifosi che hanno seguito quotidianamente le fatiche della squadra sul campo di Carciato.



Napoli, Ostigard subito in campo al fianco di Juan Jesus

Alla seduta ha partecipato anche Leo Ostigard, al primo allenamento con i nuovi compagni dopo la presentazione di lunedì sera e subito messo sotto torchio dai collaboratori di Spalletti con una seduta extra tecnico-tattica e poi immediatamente in campo al fianco di Juan Jesus nella partitella 10 contro 10 che ha caratterizzato l'allenamento dopo la parte di lavoro in palestra.



Napoli, scatta l'allarme per Politano

Olivera, Zielinski e Rrahmani, come comunica il sito ufficiale del Napoli, hanno svolto quasi tutta la sessione di allenamento in gruppo, per Osimhen una parte di lavoro in gruppo ed una a parte. Lavoro di scarico, invece, per Ounas. La brutta notizia dell'ultimo giorno di ritiro è stata l'infortunio occorso a Matteo Politano. L'ex attaccante di Roma e Inter è stato infatti costretto a interrompere il lavoro con i compagni a causa di un problema al ginocchio destro, al quale i componenti dello staff medico azzurro hanno prontamente applicato una vistosa fasciatura con ghiaccio. Politano, zoppicante, si è poi seduto ai bordi del terreno di gioco, da dove ha assistito alla partitella finale disputata dai compagni.



Napoli, a Castel di Sangro la seconda parte della preparazione

Non sembra trattarsi di nulla di grave, visto che al termine dell'allenamento il giocatore ha lasciato il campo senza la borsa del ghiaccio, ma Politano potrebbe essere sottoposto ad accertamenti nei prossimi giorni che separeranno il Napoli dall'inizio della seconda parte di preparazione, al via il 23 luglio a Castel di Sangro. Dopo il rompete le righe a Dimaro Spalletti concederà alla squadra tre giorni di riposo, dei quali però non godrà Ostigard, che si allenerà da solo per mettersi in pari con i compagni. Quindi il gruppo salirà in Abruzzo, dove si fermerà al 6 agosto, a nove giorni dal debutto in campionato fissato per le 18.30 di Ferragosto in casa del Verona.