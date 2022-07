Spalletti caccia Osimhen in allenamento

Cronaca 24 Luglio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Dopo che l'attaccante, durante la partitella, si è innervosito per un pressing insistito di Anguissa su Ostigard





Cronaca24 Luglio 2022Corriere dello SportDopo che l'attaccante, durante la partitella, si è innervosito per un pressing insistito di Anguissa su Ostigard Momenti di tensione nel secondo giorno di allenamento del Napoli a Castel di Sangro. Protagonista Victor Osimhen. L'attaccante, a un certo punto, durante la partitella si è innervosito per il il pressing insistito su Ostigard da parte di Anguissa e ha iniziato a protestare per il fallo non fischiato. Lo stesso Anguissa ha cercato di placare il compagno di squadra, ma è dovuto intervenire Luciano Spalletti che, di fatto, ha allontanato dal campo Osimhen davanti ai tanti tifosi presenti.



Allenamento Napoli con partitella finale

Prima dell'episodio che ha visto protagonista Osimhen, il Napoli si era allenato regolarmente anche nel pomeriggio a Castel di Sangro. Dopo un torello iniziale, la squadra aveva sostenuto alcuni esercizi atletici. Ounas e Ambrosino hanno lavorato in palestra. Assenti anche Fabian Ruiz, e Contini.



La partitella finale ha visto schierarsi da una parte Marfella, Zedadka, Ostigard, Juan Jesus, Olivera, Gaetano, Demme, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Dall'altra: Meret, Di Lorenzo, Rrhmani, Costanzo, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Elmas, Lozano, Petagna, Zerbin.







Momenti di tensione nel secondo giorno di allenamento del Napoli a Castel di Sangro. Protagonista Victor Osimhen. L'attaccante, a un certo punto, durante la partitella si è innervosito per il il pressing insistito su Ostigard da parte di Anguissa e ha iniziato a protestare per il fallo non fischiato. Lo stesso Anguissa ha cercato di placare il compagno di squadra, ma è dovuto intervenire Luciano Spalletti che, di fatto, ha allontanato dal campo Osimhen davanti ai tanti tifosi presenti.Allenamento Napoli con partitella finalePrima dell'episodio che ha visto protagonista Osimhen, il Napoli si era allenato regolarmente anche nel pomeriggio a Castel di Sangro. Dopo un torello iniziale, la squadra aveva sostenuto alcuni esercizi atletici. Ounas e Ambrosino hanno lavorato in palestra. Assenti anche Fabian Ruiz, e Contini.La partitella finale ha visto schierarsi da una parte Marfella, Zedadka, Ostigard, Juan Jesus, Olivera, Gaetano, Demme, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Dall'altra: Meret, Di Lorenzo, Rrhmani, Costanzo, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Elmas, Lozano, Petagna, Zerbin.