Spalletti "regala" un pomeriggio libero alla squadra

Terzo giorno di allenamenti per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro, dove i giocatori di Luciano Spalletti rifiniranno la preparazione fino al 6 agosto in vista dell'inizio del campionato.

La giornata di lunedì ha peraltro avuto un finale a sorpresa, se è vero che il tecnico toscano ha deciso di lasciare il pomeriggio libero alla squadra. Dopo la sessione mattutina, infatti, Di Lorenzo e compagni sarebbero dovuti tornare in campo dopo pranzo per una seduta a porte chiuse, tuttavia, come si legge sul sito ufficiale del Napoli, Spalletti ha cambiato programma, concedendo al gruppo una mezza giornata di riposo a sorpresa, che sarà stata sicuramente gradita dai giocatori, reduci dal primo allenamento in terra d'Abruzzo nella giornata di sabato e dalla doppia sessione di domenica.