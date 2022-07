I 28 convocati per il ritiro a Castel di Sangro

Corriere dello Sport



Cronaca23 Luglio 2022Corriere dello SportLa località abruzzese ospiterà per il terzo anno consecutivo la seconda fase della preparazione degli azzurri Terminati i tre giorni di riposo seguiti alla fine del ritiro di Dimaro, è tempo di tornare a faticare per i giocatori del Napoli, che da sabato pomeriggio correranno sull'erba del “Teofilo Patini” di Castel di Sangro. La località abruzzese ospiterà per il terzo anno consecutivo la seconda fase della preparazione degli azzurri, durante la quale la squadra di Spalletti rifinirà la condizione in vista dell'inizio del campionato.



Napoli, Folorunsho non parte per Castel di Sangro

Il tecnico toscano ha diramato l'elenco dei convocati, che contiene 28 nominativi. La lista è di fatto la stessa stilata a inizio mese per Dimaro, con poche, benché significative, variazioni: per il Trentino infatti Spalletti preparò una lista di 29 giocatori, scesa di un'unità per Castel di Sangro vista l'assenza di Michael Folorunsho, destinato alla cessione al Bari. L'altra novità è rappresentata dalla presenza di Leo Ostigard, allenatosi da solo a Castelvolturno durante i tre giorni di riposo, posto di Kalidou Koulibaly, convocato per Dimaro, ma in realtà mai salito in Trentino dal momento che proprio in quei giorni si è concretizzato il passaggio al Chelsea.



Napoli, 28 i convocati per Castel di Sangro

Presenti i giovani Costanzo e Zedadka, così come gli altri giocatori in predicato di partire a breve, da Contini a Ounas fino ad Andrea Petagna. Questi i convocati. Portieri: Meret, Contini, Marfella, Idasiak. Difensori: Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Zedadka. Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Lobotka, Zielinski. Attaccanti: Ambrosino, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Zerbin.