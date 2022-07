Giuntoli contestato dai tifosi

Cronaca 13 Luglio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



In tanti non stanno apprezzando le mosse di mercato del club azzurro





Cronaca13 Luglio 2022Corriere dello SportIn tanti non stanno apprezzando le mosse di mercato del club azzurro A proposito di addii, verso la fine della sessione di allenamento, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è passato nei pressi degli spalti dove alcuni tifosi lo hanno contestato. In tanti infatti non stanno apprezzando le mosse di mercato del club azzurro. Dopo il trasferimento dell'ex capitano Insigne, i sostenitori partenopei si aspettavano quantomeno di non veder andar via altri protagonisti della squadra. Altri invece faranno la valigia, in primis Koulibaly che è volato a Londra per firmare col Chelsea.