La Juve in pressing su Koulibaly

E' Kalidou Koulibaly l'obiettivo di mercato della Juventus per rinforzare il reparto difensivo da mettere a disposizone di Max Allegri per la prossima stagione. Ai bianconeri piace il difensore del Napoli e nel tardo pomeriggio è iniziato un incontro tra il ds della Juve, Federico Cherubini e l'agente del senegalese, Fali Ramadani. A Torino sono in programma già gli arrivi di Pogba e Di Maria, ma la società sta pensando anche alla difesa visto che potrebbe perdere De Ligt, su di lui Chelsea e Bayern Monaco. Per questo nel mirino c'è il difensore del Napoli, che negli ultimi anni è stato spesso protagonista in Serie A.