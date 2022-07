Koulibaly è ad un passo dal Chelsea

Mercato 12 Luglio 2022 Fonte: Fantacalcio



Dopo 317 partite e 14 gol, l'avventura del senegalese a Napoli, salvo clamorosi ripensamenti, sta per concludersi





Mercato12 Luglio 2022FantacalcioDopo 317 partite e 14 gol, l'avventura del senegalese a Napoli, salvo clamorosi ripensamenti, sta per concludersi Ora ci siamo, Kalidou Koulibaly lascerà il Napoli. Il centrale senegalese non ha raggiunto l'intesa con i partenopei, che gli avevano offerto un quinquennale da 6 milioni di euro a stagione e ha accettato la corte del Chelsea.



Accordo totale con il Chelsea per l'addio di Koulibaly: il centrale senegalese ha accettato l'offerta della dirigenza dei Blues da 9 milioni di euro a stagione. Una proposta a dir poco allettante per il numero 26 che diventerà dunque il leader difensivo della compagine londinese, diventando di fatto il sostituto di Rudiger. Niente de Ligt, che sembra ormai destinato al Bayern Monaco e tutto su Koulibaly, per il quale il Chelsea ha offerto 40 milioni di euro.



L'offerta soddisfa a pieno il club azzurro che adesso, dopo aver preso Ostigard, sarà chiamato a tornare sul mercato per prendere un altro centrale di livello da affiancare proprio all'ex Genoa, a Juan Jesus e a Rrahmani.



Inutile anche il tentativo in extremis della Juve: il senegalese per l'ennesima volta ha escluso la possibilità di trasferirsi a Torino, un gesto di estremo rispetto per quei tifosi che aveva abbracciato per la prima volta nell'ormai lontano 2014. Dopo 317 partite e 14 gol, l'avventura di Koulibaly a Napoli, salvo clamorosi ripensamenti, sta dunque per concludersi.



Ora ci siamo, Kalidou Koulibaly lascerà il Napoli. Il centrale senegalese non ha raggiunto l'intesa con i partenopei, che gli avevano offerto un quinquennale da 6 milioni di euro a stagione e ha accettato la corte del Chelsea.Accordo totale con il Chelsea per l'addio di Koulibaly: il centrale senegalese ha accettato l'offerta della dirigenza dei Blues da 9 milioni di euro a stagione. Una proposta a dir poco allettante per il numero 26 che diventerà dunque il leader difensivo della compagine londinese, diventando di fatto il sostituto di Rudiger. Niente de Ligt, che sembra ormai destinato al Bayern Monaco e tutto su Koulibaly, per il quale il Chelsea ha offerto 40 milioni di euro.L'offerta soddisfa a pieno il club azzurro che adesso, dopo aver preso Ostigard, sarà chiamato a tornare sul mercato per prendere un altro centrale di livello da affiancare proprio all'ex Genoa, a Juan Jesus e a Rrahmani.Inutile anche il tentativo in extremis della Juve: il senegalese per l'ennesima volta ha escluso la possibilità di trasferirsi a Torino, un gesto di estremo rispetto per quei tifosi che aveva abbracciato per la prima volta nell'ormai lontano 2014. Dopo 317 partite e 14 gol, l'avventura di Koulibaly a Napoli, salvo clamorosi ripensamenti, sta dunque per concludersi.