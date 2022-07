Koulibaly è arrivato a Londra

È atterrato in Inghilterra in serata: domani le visite mediche e venerdì possibile partenza verso Los Angeles per raggiungere la squadra





Ormai si attende solo l'annuncio ufficiale: Kalidou Koulibaly sta per diventare a tutti gli effetti un calciatore del Chelsea. Il difensore è già arrivato a Londra per la firma del contratto. Domani sono in programma le visite mediche con il club inglese e venerdì potrebbe già volare a Los Angeles per raggiungere Tuchel e i suoi nuovi compagni. Ieri il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti aveva spiegato alla squadra l'evoluzione della trattativa, che si è conclusa dopo l'incontro tra il presidente De Laurentiis e Fali Ramadani, nella doppia versione di manager del calciatore e intermediario del club inglese.



Al Napoli 40 milioni di euro

Il Chelsea verserà 40 milioni di euro nelle casse del Napoli, mentre al calciatore andranno circa 10 milioni a stagione per i prossimi 4 anni. L'ufficialità è dietro l'angolo, questione di ore. Koulibaly lascia il Napoli dopo otto anni e 317 partite con la maglia degli azzurri.