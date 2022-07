Spalletti: "Se Koulibaly va via..."

Interviste12 Luglio 2022Corriere dello Sport"È una bravissima persona, se dovesse fare scelte differenti gli augureremo il meglio possibile perché se lo merita" La prima uscita mediatica della seconda stagione da allenatore del Napoli di Luciano Spalletti arriva al quarto giorno di lavoro nel ritiro di Dimaro-Folgarida e a cinque dalla prima uscita contro i dilettanti locali dell'Anaune.



Si è trattato, tuttavia, di una conferenza stampa sui generis, per orario, location e... interlocutori. Il tecnico toscano, insieme a Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani, ha infatti risposto, in notturna, nel teatro di Folgarida, alle domande dei tifosi azzurri saliti in Val di Non per vedere con i propri occhi la nascita del nuovo Napoli, chiamato a fare a meno di Lorenzo Insigne dopo dieci stagioni e che, almeno stando alle notizie in arrivo dall'Inghilterra, potrebbe perdere anche Kalidou Koulibaly, diventato l'obiettivo numero uno del Chelsea per la difesa. Spalletti ha esordito ribadendo le ambizioni su tutti i fronti nell'anno del ritorno in Champions League: "Siamo ambiziosi, mi aspetto sempre che la mia squadra faccia qualcosa in più , ma questo dipende da tante cose. Modulo di riferimento? Ne abbiamo usati tanti, vedremo di mettere i nostri i calciatori più a loro agio per esprimere le loro qualità".



"Mertens può fare anche il trequartista, ma adesso non c'è..."

Poi, puntuali, ecco le domande sui temi "caldi", Koulibaly e Dries Mertens. Spalletti non si sottrae, pronunciando per il difensore senegalese parole che sembrano il preludio di un addio: "Con Kalidou abbiamo fatto più punti, ma se dovesse scegliere di andare via non finiremo mai di ringraziarlo per tutto quello che ci ha dato. È una bravissima persona, se dovesse fare scelte differenti gli augureremo il meglio possibile perché se lo merita. Guai a chi gli dirà qualcosa se dovesse fare scelte diverse”. Sul belga, invece, Spalletti non si sbilancia e lascia accesa la speranza dei tifosi: "Dries può fare il trequartista, come Zielinski e Elmas, ma siccome per ora non è con noi cercheremo di trovare alternative". Alla categoria "sogni", almeno per il momento, appartiene invece Paulo Dybala, del quale Spalletti traccia comunque un ritratto lusinghiero: "Piace a tanti perché ha le qualità per dare tante soluzioni alla squadra, ha estro e fantasia. Batte benissimo i calci piazzati e fa tantissimi gol". Una certezza è invece Victor Osimhen, il cui futuro sarà ancora a Napoli: "È forte di testa, ha un potenziale enorme e deve avere fiducia nei compagni” la 'sentenza' del tecnico toscano.



