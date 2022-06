Bernardeschi non è più il grande obiettivo del Napoli

Mercato9 Giugno 2022Corriere dello SportLe uscite vincolano le entrate, il ds Giuntoli si è mosso in anticipo per sostituire chi partirà ma qualcosa è cambiato Il Napoli rinnova le fasce: oltre a Politano potrebbe salutare anche Ounas, che è in scadenza, non rinnova e piace al Monza; Zerbin e Gaetano rientreranno dai prestiti per andare in ritiro, Spalletti li valuterà curioso. Le uscite vincolano le entrate, il ds Giuntoli si è mosso in anticipo per sostituire chi partirà ma qualcosa è cambiato. Bernardeschi non è più il grande obiettivo, il dialogo con l'entourage è rimasto fermo alla fase perlustrativa, e De Laurentiis ha rallentato sino a fermarsi e a rivedere le convinzioni che l'avevano spinto a confessare pubblicamente l'apertura della trattativa. A questo punto, Deulofeu diventa l'obiettivo principale di una rifondazione a tutta fascia. C'è ancora distanza tra Napoli e Udinese ma non sono ancora scesi in campo De Laurentiis e Pozzo. Si cerca di ridurre la distanza tra domanda e offerta, che resta di sette milioni. Lo spagnolo vuole Napoli, aspetta con pazienza. Nell'elenco c'è anche Brekalo.