Mercato7 Agosto 2023SkyUn talento su cui puntare con decisione, specialmente in caso di uscita di Zielinski Il Napoli continua a insistere per provare ad arrivare a Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo che è un obiettivo del club azzurro da inizio mercato. La società del presidente De Laurentiis ritiene lo spagnolo classe 2002 un talento su cui puntare con decisione – specialmente in caso di uscita di Zielinski – e sta provando a spingere con il Celta Vigo per arrivare a un accordo. Il club spagnolo però al momento continuare a chiedere 40 milioni di euro, il valore della clausola, per lasciarlo partire forte anche dei diversi interessi che ci sono per il ragazzo da molti club.



11 gol nell'ultima Liga

Nonostante la giovane età, 21 anni compiuti lo scorso 27 maggio, Gabri Veiga – centrocampista centrale molto talentuoso – è stato grande protagonista nell'ultima stagione con la maglia del Celta Vigo. 36 presene, 11 gol e 4 assist nell'ultima Liga: numeri che hanno attirato le attenzioni dei grandi club, Napoli su tutti