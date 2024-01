Zerbin e Popovic al Monza



Fumata bianca tra Monza e Napoli per gli arrivi in biancorosso di Alessio Zerbin e Matija Popovic. Dopo l'interruzione dell'affare in sinergia con il Frosinone, l'esterno classe 1999 e il trequartista del 2006 finiranno la stagione agli ordini di mister Palladino. Il serbo ex Partizan firmerà in estate con il Napoli un contratto quinquennale fino al 2029.

Dovevano andare al Frosinone. Alla fine si sposteranno sempre insieme, ma un po' più a nord. Alessio Zerbin e Matija Popovic si trasferiranno al Monza fino al termine della stagione. L'accordo tra tutte le parti è stato trovato e verrà formalizzato nella mattinata di domani, martedì 23 gennaio. L'esterno del 1999 si trasferisce in prestito secco: dopo la doppietta nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina, primi gol in azzurro della sua carriera, proverà a trovare più spazio agli ordini di Palladino nella seconda parte della stagione. Popovic invece, che aveva già un accordo con il Napoli dopo essersi svincolato dal Partizan Belgrado, firmerà un contratto di sei mesi con il Monza e in estate un quinquennale con il Napoli.