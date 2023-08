Cajuste e Natan si presentano

17 Agosto 2023



I due neoacquisti del Napoli hanno parlato in conferenza stampa





Interviste17 Agosto 2023SSC NapoliI due neoacquisti del Napoli hanno parlato in conferenza stampa "Per me è un grande onore essere al Napoli. Gioco nella squadra campione d'Italia e un Club che ha una grandissima storia".



Jens Cajuste parla in conferenza stampa all'SSCN Konami Training Center nel giorno della propria presentazione.



Qual è la tua posizione più naturale nel centrocampo?



"Posso giocare in diverse posizioni. Posso essere sia interno che mezzala più avanzata. Deciderà il mister quale sarà la collocazione migliore per me e per la squadra"



"Non mi piace molto parlare di me come singolo, posso solo dire che il mio obiettivo è quello di giocare per la squadra e per aiutare i miei compagni"



Speri di debuttare già sabato?



"Intanto sono felice di essere qui. Mi sento un pezzo di una grande macchina. Il mio ruolo è quello di essere a disposizione sempre, poi sarà il mister a scegliere quando arriverà il momento migliore per giocare"



Hai detto che sei in una grande squadra, quale compagno ti ha impressionato maggiormente?



"Per me è stata una esperienza straordinaria sin dal primo allenamento guardando l'intero gruppo. Sono rimasto colpito da tutti perchè questa rosa ha un livello di qualità altissima che non avevo mai visto da vicino in carriera"



"Ho seguito il Napoli l'anno scorso, ha disputato una stagione fantastica ed è una sensazione surreale ed allo stesso tempo eccitante essere qui oggi"



"Riguardo il mio ruolo sono al fianco di centrocampisti strabilianti, grandi campioni con i quali sono orgoglioso di giocare"



Perchè hai scelto Napoli?



"Diciamo che è stata la decisione più facile della mia vita. La squadra è straordinaria, c'è un mister di spessore internazionale, il Club è prestigioso e l'ambiente è speciale. Sono davvero felice di essere in questa città"



Che pensi del livello tecnico della Serie A?



"E' un campionato molto competitivo, l'ho osservato tanto a distanza e adesso è arrivato il momento di conoscerlo bene da vicino".



"Ho emozione e gioia, non vedo l'ora di debuttare con la maglia del Napoli". Natan si presenta in conferenza stampa all'SSCN Konami Training Center.





Hai preso la maglia numero 3 che era di Kim, senti la responsabilità?



"Il numero 3 lo avevo quando ho iniziato a giocare nel Flamengo. So che è il numero di Kim che è un grandissimo campione e ho massimo rispetto per lui"



"In questi anni ho lavorato tantissimo in Brasile sperando che un giorno un top Club come il Napoli potesse chiamarmi".



Quali sono le tue caratteristiche principali?



"La velocità, la copertura e caratterialmente la grinta. Mi piace giocare difensore centrale di sinistra ma se dovesse essere necessario posso essere impiegato anche di fascia".



Con chi hai stretto amicizia subito nello spogliatoio?



"Juan Jesus e Mario Rui mi aiutano molto in campo e fuori. So che il campionato italiano è molto competitivo, che ci sono attaccanti forti, si gioca un calcio tattico ma anche difensivo. Ci vorrà tanta tecnica e grinta, i miei compagni mi aiuteranno a inserirmi subito bene".



Garcia cosa ti ha detto in questi primi giorni di allenamento?



"Innanzitutto sto studiando l'italiano per poter comunicare bene con tutti i miei compagni e col mister. Garcia mi aiuterà sicuramente a migliorare ogni mia caratteristica"



La palle inattive sono una tua caratteristica positiva?



"L'anno scorso non ho segnato tanto di testa, spero quest'anno di crescere anche sotto questo aspetto e sono certo che ci riuscirò"



Cosa pensi di questa città e che idea ti sei fatto dell'ambiente?



"Napoli è una città appassionata che ti dà tanto calore. Come ambiente mi troverò benissimo, poi dovrà chiaramente abituarmi ai ritmi del calcio italiano. Sicuramente qui la velocità è più alta rispetto al Brasile ma mi abituerò anche a questa dimensione"



"Sono molto emozionato e anche ansioso di debuttare sia con la maglia azzurra che poi esordire allo Stadio Maradona con un pubblico che ti regala un brivido speciale"



