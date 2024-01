De Laurentiis: "Osimhen via a fine stagione"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis - al termine dell'assemblea di Lega - ha parlato del futuro di Victor Osimhen e del suo possibile addio al termine della stagione: "Lo sapevamo già dalla scorsa estate. La trattativa per il rinnovo non sarebbe stata così lunga altrimenti. Noi sapevamo già che sarebbe andato al Real Madrid, al Paris Saint Germain o in Premier League".



Il futuro di Zielinski

Il presidente del Napoli ha parlato anche di Zielinski, il cui contratto è in scadenza alla fine della stagione: "Certe storie d'amore terminano da sole. Se vuole restare noi siamo qui ad abbracciarlo, ma se vuole partire perché il procuratore sente l'odore, o la puzza, del denaro... Evidentemente avrà immaginato di prendere un bel biscotto da intingere in un bel caffellatte e avrà convinto il ragazzo, il suo entourage e la sua famiglia. Vi dico solo che il signor Zielinski da me prende uno stipendio molto più alto di quello che leggo gli darebbe l'Inter. Ho detto a Marotta che non si sta comportando bene... Gliel'ho detto col sorriso però, anche perché lui mi dice 'non è vero, non è vero, non è vero' e diventa una specie di gag".



"Mourinho non sarà l'allenatore del Napoli"

Così invece su un possibile futuro di José Mourinho sulla panchina del Napoli, dopo essere stato esonerato dalla Roma: "Mourinho non c'entra nulla con il Napoli. È un grande allenatore, molto simpatico, irruento, ma credo che il suo destino sarà fuori dall'Italia. Non di certo a Napoli".



