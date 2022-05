Uno striscione anche contro De Laurentiis

Non solo l'allenatore Luciano Spalletti, anche il presidente Aurelio De Laurentiis è stato preso di mira dalla tifoseria del Napoli. Questa volta è infatti il patron a essere oggetto di uno striscione di contestazione, che porta la firma del gruppo organizzato dei Fedayn.La scritta esposta nella notte in città è questa: “Al trionfo preferisce il portafoglio gonfio… la nostra vessazione è avere un presidente cialtrone”. Un clima che rimane dunque tesissimo dopo il deludente finale di stagione, in attesa della partita di domenica alle 15 contro il Genoa, l'ultima di questo campionato al Diego Armando Maradona.