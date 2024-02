Geolier firma maglia speciale del Napoli

Cronaca7 Febbraio 2024Corriere dello SportLa societÓ azzurra ha presentato una collaborazione speciale insieme al cantante. Il Sanremo di Geolier Ŕ iniziato all'insegna del Napoli. Il rapper si Ŕ presentato sul green carpet ligure con la tuta del Napoli facendo impazzire i tifosi. Nelle scorse ore ha parlato anche da Sanremo parlando della stagione attuale degli azzurri. E a poche ore dal suo esordio assoluto alla kermesse musicale, il Napoli ha presentato una collaborazione speciale insieme al cantante.



Napoli x Geolier: la collaborazione

Il club azzurro ha messo in vendita una maglia speciale insieme a Geolier. Lo scudetto a sinistra, la storica sigla SSCN a destra, e lo Scudetto in bella vista al centro. In mezzo alla t-shirt la scritta "Real p semp", motto del rapper napoletano. Dietro c'Ŕ stampato il numero 10 con lacune frasi di Geolier scritte all'interno. Sul sito del Napoli sono giÓ sisponibili per l'acquisto, sia nera che bianca.



