Serie A a Dazn e Sky per altri 5 anni

Cronaca 23 Ottobre 2023 Fonte: Gazzetta dello Sport



In Lega 17 voti favorevoli, due contrari (Salernitana e Cagliari), un astenuto (Napoli)





Cronaca23 Ottobre 2023Gazzetta dello SportIn Lega 17 voti favorevoli, due contrari (Salernitana e Cagliari), un astenuto (Napoli) Per altri cinque anni il campionato di Serie A continuerà a essere trasmesso da Dazn e Sky. Con la stessa distribuzione attuale: le 10 partite della giornata su Dazn, con sette esclusive e tre co-esclusive con Sky (sabato alle 20.45, domenica alle 18 e lunedì alle 20.45 più gli hl di tutti i 380 match). L'offerta delle tv è passata con larga maggioranza: 17 favorevoli, due contrari (Salernitana e Cagliari), un astenuto (Napoli, De Laurentiis aveva lasciato la sala al momento delle votazioni, per poi ripresentarsi polemico in conferenza stampa). Quasi tutti i club invece condividono la soddisfazioni per un'offerta ritenuta solida: una base di 900 milioni a stagione per cinque anni destinata a salire, con il revenue sharing garantito da Dazn. In sostanza, la tv streaming garantirà alla società il 50% dei ricavi totali una volta superata la quota di 750 milioni di incasso. Nell'ipotesi più prudente si tratta di altri 60 milioni nelle casse dei club. Uniti ad altri 47 di costi tecnici come somma totale, garantita dai due broadcaster. Media complessiva di almeno un miliardo a stagione.



LE PAROLE — Capofila del partito dei sì è stato Urbano Cairo: "L'offerta delle tv oggi è leggermente inferiore ma potrà presto eguagliare e poi superare quella del triennio precedente. Il Canale di Lega resta un progetto affascinante ma oggi, in un mercato così complesso, non potevamo aggiungere ai rischi dell'impresa calcio quelli del canale". Il presidente di Lega Casini: "C'è stato il lieto fine dopo mesi di intenso lavoro e con grande anticipo rispetto al passato". Poi l'a.d. De Siervo: "E' stato il bando più difficile di sempre, in un contesto compromesso della pirateria che ora verrà combattuta permettendoci di recuperare milioni di euro. Saremo più partecipi allo sviluppo dei broadcaster per aumentare la quota di incasso attraverso il revenue sharing". Spiegazione interrotta dall'irruzione di De Laurentiis: "Il calcio non deve essere supportato dalle tv ma dai nostri tifosi, che rappresentano il bene assoluto. Le tv non fanno il bene del calcio". Chiude Cairo: "Stimo Aurelio ma non sono affatto d'accordo. La scelta dele tv non porterà a un peggioramento del calcio, tutt'altro".



Per altri cinque anni il campionato di Serie A continuerà a essere trasmesso da Dazn e Sky. Con la stessa distribuzione attuale: le 10 partite della giornata su Dazn, con sette esclusive e tre co-esclusive con Sky (sabato alle 20.45, domenica alle 18 e lunedì alle 20.45 più gli hl di tutti i 380 match). L'offerta delle tv è passata con larga maggioranza: 17 favorevoli, due contrari (Salernitana e Cagliari), un astenuto (Napoli, De Laurentiis aveva lasciato la sala al momento delle votazioni, per poi ripresentarsi polemico in conferenza stampa). Quasi tutti i club invece condividono la soddisfazioni per un'offerta ritenuta solida: una base di 900 milioni a stagione per cinque anni destinata a salire, con il revenue sharing garantito da Dazn. In sostanza, la tv streaming garantirà alla società il 50% dei ricavi totali una volta superata la quota di 750 milioni di incasso. Nell'ipotesi più prudente si tratta di altri 60 milioni nelle casse dei club. Uniti ad altri 47 di costi tecnici come somma totale, garantita dai due broadcaster. Media complessiva di almeno un miliardo a stagione.LE PAROLE — Capofila del partito dei sì è stato Urbano Cairo: "L'offerta delle tv oggi è leggermente inferiore ma potrà presto eguagliare e poi superare quella del triennio precedente. Il Canale di Lega resta un progetto affascinante ma oggi, in un mercato così complesso, non potevamo aggiungere ai rischi dell'impresa calcio quelli del canale". Il presidente di Lega Casini: "C'è stato il lieto fine dopo mesi di intenso lavoro e con grande anticipo rispetto al passato". Poi l'a.d. De Siervo: "E' stato il bando più difficile di sempre, in un contesto compromesso della pirateria che ora verrà combattuta permettendoci di recuperare milioni di euro. Saremo più partecipi allo sviluppo dei broadcaster per aumentare la quota di incasso attraverso il revenue sharing". Spiegazione interrotta dall'irruzione di De Laurentiis: "Il calcio non deve essere supportato dalle tv ma dai nostri tifosi, che rappresentano il bene assoluto. Le tv non fanno il bene del calcio". Chiude Cairo: "Stimo Aurelio ma non sono affatto d'accordo. La scelta dele tv non porterà a un peggioramento del calcio, tutt'altro".