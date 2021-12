Voci dal Forum: I resti del Napoli

Cronaca9 Dicembre 2021Forum SoloNapoli - DarioHanno fatto una grande partita e portato a casa il risultato, che consente al Napoli di continuare in Europa Premessa. Le mie più sentite scuse a Spalletti per le critiche rivoltegli la scorsa volta, che sono state semplicemente frettolose e impietose, dettate molto probabilmente dall'enorme delusione per la sconfitta contro l'Atalanta. Capita di sbagliare, e ho sbagliato. Ancora, quindi, le mie scuse.

E veniamo alla partita contro gli inglesi del Leicester. I resti del Napoli, è proprio il caso di dirlo, hanno fatto una grande partita e portato a casa il risultato, che consente al Napoli di continuare in questa competizione. Il Napoli chiude al secondo posto dietro lo Spartak, squadra più fortunata che buona, e ciò significa che va ai sedicesimi, quindi dovrà fare un turno in più, mentre se si fosse classificato primo, sarebbe andato direttamente agli ottavi con un turno, quindi, in meno. Non importa, ché l'importante è continuare nell'avventura, al di là di ciò che dicono i soliti e inutili soloni.

Spalletti in questa partita ha dato spazio ad Ounas e Petagna al centro dell'attacco. Elmas e Lozano, come dire completavano l'attacco. A centrocampo uno stoico Demme e uno straordinario Zielinski. La difesa a quattro quella solita, quella cioè imposta dall'assenza di Koulibaly, con l'eccezione di Meret al posto di Ospina. Il Leicester, sin dalle prime battute, pare voglia far capire bene le cose, ma il Napoli non ci sta. Passa al 4° con Ounas e raddoppia al 24° con Elmas. Partita messasi in discesa, ma il Leicester trova, è il caso di dirlo, un goal al 27 con Evans e pareggia sei minuti dopo con Dewsbury-Hall. In entrambi i casi i goals arrivano da calci piazzati. Il primo tempo si chiude sul risultato di parità e con l'infortunio di Lozano, costretto a uscire in barella e sostituito da Malcuit.

Secondo tempo. Ancora Elmas porta in vantaggio il Napoli e siamo al 53°. Al 60° Spalletti lascia fuori Ounas e fa entrare Ciro Mertens. Ounas esce tra gli applausi. Il Leicester attacca. Il Napoli si abbassa e fa buona guardia. Al 78° Spalletti fa uscire uno stremato Demme e fa entrare Manolas. L'intento e quello di coprirsi e contrastare al meglio i colpitori di testa avversari. La mossa è azzeccata. Il Napoli chiude vittorioso.

Le indicazioni della partita. La prima cosa che emerge è che Spalletti può contare su un gruppo fantastico, e non è poco. Fossi in lui, punterei senza se e senza ma su Meret. Oggi il ragazzo ha dimostrato sicurezza, cavandosela bene con i piedi, fra i pali e in uscita. Per favore, non sprechiamo un talento del genere, dando ascolto a finti intenditori di calcio e quant'altro. La nota più lieta è stata Zielinski, autore di una grossa prestazione, sicuramente il migliore in campo. Uno Zielinski a tutto campo, ottimo in tutt'e due le fasi. Probabilmente quello di oggi è il suo vero ruolo. Signore e signori, Godot finalmente è arrivato. Chapeau! Altra nota lieta è quella di Petagna. Il ragazzo ha disputato un'ottima partita, fatta di generosità e sacrificio, ma non è tutto. Se questo ragazzo perde quei pochi chili in più che ha, acquistando in tal modo velocità, e diventa più egoista sotto porta, può diventare una bomba che può esplodere da un momento all'altro con effetti terrificanti. Chiudo con Lozano, al quale faccio i miei auguri. Il ragazzo ha potenzialità enormi, ma credo che abbia bisogno di allenamenti particolari. Spesso cade da solo. Sarà forse perché non ha sufficiente forza nelle gambe? A Spalletti scoprire l'arcano.

Il pelo nell'uovo. Chiaramente sono i due goals subiti, entrambi su calci piazzati. Credo sia dovuto al marcamento a zona. In area si guarda l'uomo e si è feroci e determinatissimi. È tutto e...e grazie.