Napoli-Leicester: i voti agli azzurri

Cronaca 9 Dicembre 2021 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria in Europa League





Cronaca9 Dicembre 2021CalcioNapoli24Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria in Europa League Meret 6 - Salvifico dopo due minuti assieme a Mario Rui, pronto sul sinistro di Barnes ma su Evans capitola. E su quello di Dewsbury-Hall, angolato, non è reattivo nel tuffarsi nonostante il posizionamento. Maddison ha pietà sul palo.



Di Lorenzo 6,5 - Perde un duello in pressione e lascia la fascia a Dewsbury-Hall in avvio, argina Barnes sulla fascia all'11' ma non lo chiude sul sinistro al 22'. Si propone ottimamente sulla fascia nell'azione del 3-2, osceno il lancio orizzontale regalato sul palo di Maddison. Nel finale si adegua a fare il centrocampista centrale, da cyborg qual è.



Rrahmani 5,5 - Quasi rischia l'autorete, poi si immola su un destro di Ndidi. Si stacca da Evans quel metro di troppo sul 2-1, nel secondo tempo qualche imprecisione non lo fa brillare.



Juan Jesus 5,5 - Si nota per la prima volta a fine primo tempo, quando stoppa un attacco del Leicester mettendoci il piedino. Concede spazio a Vardy in avvio di ripresa, nel senso che lo fa tirare da trenta metri largo. Maddison lo perdona mandandola sul palo, nel complesso non regala una totale sensazione di sicurezza.



Mario Rui 6 - Aiuta Meret a bloccare un pallone sulla linea dopo due minuti, si alza molto per fornire un obiettivo a Zielinski proponendosi per l'appoggio. Castagne arriva al cross solo al 71', beffato sul tacco nel finale: per fortuna il tiro andrà fuori.



Demme 6 - Torna a fare quell'interdizione che tanta stima gli aveva procurato, tra contrasti e palloni intercettati. Al 32' finisce fuori dal campo, pur di evitare che Dewsbury-Hall arrivi sul pallone - sullo stesso avversario, nell'azione del 2-2, arriva in ritardo e non riesce ad opporsi. (Dal 78' Manolas - Scongelato per l'occasione,



Zielinski 7 - Recupera il pallone che porterà all'1-0, grande apertura per Mario Rui al 9' poi movimento metafisico per servire Petagna sul raddoppio. Tra i pochi ad avere qualche spunto nel momento peggiore, la sgroppata a metà secondo tempo si infrange su Soyuncu.



Lozano 5 - Deve anticipare il pressing sul terzino del Leicester per evitare che si alzi troppo, nei primi venti minuti si vede pochino se non per un movimento centrale con cui perde palla. Esce dopo uno sfortunato scontro di gioco. (Dal 45' Malcuit 6 - Serve un bel pallone all'accorrente Di Lorenzo nell'azione del 3-2, si posiziona con i piedi sulla linea laterale per allargare le maglie della difesa inglese, al tempo stesso arginando Barnes col compagno di fascia. Nel finale nega lo specchio della porta a Dewsbury-Hall, si divora il 4-2 perchè Schmeichel fa un miracolo)



Ounas 6,5 - Primo tocco della sua 50° in maglia Napoli, va in gol segnando di destro che non è il suo piede. Poi va col sinistro, pericoloso ma deviato. Quando taglia centralmente è sempre pericoloso, in avvio di ripresa chiama Schmeichel alla respinta. Un folletto riottoso, pure se non gli riescono tutte le giocate. (Dal 63' Mertens 6 - Meno esplosivo di Ounas, ma il Leicester guadagna metri palla al piede e finisce col toccare pochi palloni. Quasi assist per Malcuit)



Elmas 6,5 - Richiamato in avvio da Spalletti perchè troppo basso, si accentra un po' quando Mario Rui si distende sulla fascia: è al fianco di Petagna per segnare il 2-0. Stacca bene sul corner, colpisce male di testa in avvio di ripresa: molto meglio la finta sul gol del 3-2.



Petagna 7 - Protagonista nell'azione del gol, e pensare che stava tirando. Troppo altruista al 18', quel cross di Mario Rui andava diretto in porta: era solo un antipasto dell'assist ad Elmas. Servito sul destro, è poco incisivo. Poi solito lavoro sporco, tra sponde e sportellate. Prende le botte e si sacrifica per la maglia.



Spalletti 6,5 - Gol salvato, gol segnato: i primi quattro minuti sono esattamente questi. L'intensità del Leicester si fa subito notare, ma il Napoli prova a costringerli al lancio lungo alzando la linea del pressing. Tra tante assenze, una presenza su tutte: Zielinski crea ed assiste due gol, e sul secondo i movimenti errati della difesa inglese. L'inerzia però cambia di colpo: male la concentrazione, ancor più che il posizionamento, sui calci piazzati, perchè è da lì che arrivano i gol di Evans e Dewsbury-Hall. La manovra offensiva si spegne dopo i due gol, se non fosse per qualche piccola fiammata sull'asse Zielinski-Ounas, per riprendersi col secondo tempo con due esterni larghi come Mario Rui e Malcuit (ma anche col più classico 4-4-2), chiudendo le vie verticali con centrocampisti e centrali difensivi - concedendo tuttavia metri e possesso palla, che non lo rendono soddisfatto. Nel finale il Napoli soffre un po', lui rimpolpa la difesa con Manolas ma non si schiaccia totalmente, anzi. Si giocherà lo spareggio con una terza di Champions League, uno sforzo in più con lo Spartak e ci si evitava il dubbio.

(claudio russo)